MONATIK признался, что петь с Матвиенко - это честь для него

В праздничном шоу "З Днем народження, Україно!", которое будут показывать на канале “Украина” в День Независимости, выступит много украинских музыкантов, среди них и 32-летний певец MONATIK с 70-летней артисткой Ниной Матвиенко.

MONATIK признался, что выступать на одной сцене с Ниной Митрофановной для него одно удовольствие. Молодой артист также отметил, что ему еще предстоит много совершенствоваться в своем мастерстве, чтобы стать такой же легендой, как Матвиенко.

"Я учусь у Нины Митрофановны, вдохновляюсь ею. Для меня огромная честь выходить с ней на сцену, причем ощущения каждый раз, как впервые, - рассказал MONATIK . - В День Независимости мы подарим зрителям нашу общую композицию "В цей день" – признаюсь, не могу ее напеться. Спасибо каналу "Украина", что вновь дают возможность исполнить эту песню".

Телевизионную версию грандиозного шоу зрители “Украины” смогут увидеть 24 августа в праздничном эфире ко Дню Независимости. В шоу приняли участие и другие популярные украинские музыканты: Тина Кароль, Олег Винник, THE HARDKISS, Оля Полякова, Макс Барских, TAYANNA, ALEKSEEV, Alyosha, Сергей Бабкин, групппы "НеАнгели" и "ТІК", TARABAROVA, "Антитіла", Freedom-jazz и KADNAY.

Режиссером шоу стала Елена Коляденко, а ведущими - Лилия Ребрик, Александр Скичко, Алексей Суханов и Алена Виницкая.