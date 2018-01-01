MONATIK поделился странностями своего райдера

В 2011 году певец работал в балете Натальи Могилевской и параллельно писал песни для украинских артистов. К примеру, популярная композиция «40 градусов» была написана им в соавторстве с певицей LOBODA.

Теперь MONATIK сам гастролирует по стране, собирая аншлаги. И, как у любого артиста, у него есть определенные требования к организаторам.

Певец рассказал, что в его райдере прописано обязательное наличие в гримерке 6 плиток шоколада (четырех – молочных и двух – черных).

«Вообще не представляю свою жизнь без шоколада! – признается артист. – Это энергия! Я на сцену без куска шоколада не смогу выйти. Ребенка в себе забывать ни в коем случае нельзя».

Также MONATIK заявил журналистам, что не видит себя только певцом, а в перспективе хотел бы заниматься другими вещами.

«Я отдаю себе отчет, что сцена не вечна, физические силы не вечны, всегда нужно уметь уходить. Не хочу, чтоб это был единственный источник дохода, без которого ты просто не можешь жить. Через 10 лет мне хотелось бы иметь свой продюсерский центр, какой-то продакшн», - рассказал он.