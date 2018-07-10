ТЕЛЕКРИТИКА

MONATIK побывал в Лондоне на концерте своего кумира

Дуся

Украинский звездный исполнитель остался в восторге от концерта Джастина Тимберлейка.


Дмитрий Монатик снял выступление Тимберлейка и поделился самыми сочными роликами со своими подписчиками в Instagram.

Публикация от Dmitriy Monatik (@monatik_official)

«Это был лучший концерт, на котором удалось побывать!!!» – написал украинский исполнитель.

Подписчики Димы принялись нахваливать как нашего артиста, так и американского.

«То чувство, когда ходишь на концерты Монатика с таким же энтузиазмом, как Монатик ходит на концерты Тимберлейка», – написала одна из поклонниц Дмитрия.

Но нашлись и такие, кто посчитал выступление Тимберлейка фигней: «Фигня, по сравнению с Монатиком».

Джастин приехал в Европу с туром в поддержку своего пятого студийного альбома Man of the Woods, выпущенного в феврале этого года. Артист уже дал концерты в Париже, Глазго и Лондоне, на очереди Амстердам и другие европейские города. С осени певец продолжит свой тур по Америке.

Совсем недавно бывший участник группы ’N Sync выпустил новую песню – Soulmate, – которую уже успели назвать гимном лета-2018.

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