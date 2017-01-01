Монатик на время праздников стал таксистом

Сообщается, что многие пассажиры не узнали звезду. Хотя попадались и такие клиенты, кто от неожиданности ронял вещи из рук и даже кричал, когда не удавалось справиться с переполнявшими эмоциями.

«Вы так похожи на певца одного, Монатика, но не знаю, хорошо это или плохо», – заявила артисту одна из пассажирок и попросила сильно не разгоняться.

«Всегда интересно принимать участие в экспериментах, которые открывают для тебя что-то новое, – поделился впечатлениями о новом опыте Дмитрий. – Сколько же в жизни таксистов происходит разных историй! Сколько информации они получают за день от людей. Это впечатляет. Мне попадались очень интересные пассажиры, каждый из них – особенный по-своему».

Была ли у Монатика сдача с 500 гривен, к сожалению, не сообщается. Но посмотреть, как прошел день Дмитрия в качестве водителя такси, можно в сюжете «Интера».