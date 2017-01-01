Монатик на время праздников стал таксистом

Довольно необычным выдался День святого Николая для киевлян, решивших воспользоваться услугами такси. А все потому, что в этот день по городу курсировал Дмитрий Монатик, примеряя на себя образ таксиста.
Сразу можно подумать, что парень решил подзаработать перед праздниками, однако это была спланированная акция коварных телевизионщиков. Артист целый день работал таксистом в рамках праздничного проекта «Чудо начинается!» на телеканале «Интер».
Сообщается, что многие пассажиры не узнали звезду. Хотя попадались и такие клиенты, кто от неожиданности ронял вещи из рук и даже кричал, когда не удавалось справиться с переполнявшими эмоциями.
«Вы так похожи на певца одного, Монатика, но не знаю, хорошо это или плохо», – заявила артисту одна из пассажирок и попросила сильно не разгоняться.
«Всегда интересно принимать участие в экспериментах, которые открывают для тебя что-то новое, – поделился впечатлениями о новом опыте Дмитрий. – Сколько же в жизни таксистов происходит разных историй! Сколько информации они получают за день от людей. Это впечатляет. Мне попадались очень интересные пассажиры, каждый из них – особенный по-своему».
Была ли у Монатика сдача с 500 гривен, к сожалению, не сообщается. Но посмотреть, как прошел день Дмитрия в качестве водителя такси, можно в сюжете «Интера».