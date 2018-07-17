MONATIK и Надя Дорофеева копнули «Глубоко»

В комментариях к тизеру поклонники артистов отметили лирический момент в начале видео, которого нет в опубликованном треке.

Конечно, не обошлось без хейтеров, но в этот раз они оказались в меньшинстве. Большинство пользователей сети выразили желание уже поскорее посмотреть совместную работу музыкантов.