MONATIK и Надя Дорофеева копнули «Глубоко»

Солистка группы «Время и Стекло» и украинский кумир молодежи представили тизер первого совместно клипа на новую песню.
Тизерный ролик был опубликован на страницах артистов в Instsgram. Судя по подписи к нему, официальная премьера клипа состоится 19 июля.
Также, по отметкам в посте, можно предположить, что режиссером видео выступила Таня Муиньо.
Сам трек был опубликован 12 июля, просмотры которого уже приближаются к отметке в два миллиона. В песне явно прослеживается ритмичный и танцевальный стиль Димы Монатика, который уже успел стать фирменным.
В комментариях к тизеру поклонники артистов отметили лирический момент в начале видео, которого нет в опубликованном треке.
Конечно, не обошлось без хейтеров, но в этот раз они оказались в меньшинстве. Большинство пользователей сети выразили желание уже поскорее посмотреть совместную работу музыкантов.