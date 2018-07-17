ТЕЛЕКРИТИКА

MONATIK и Надя Дорофеева копнули «Глубоко»

Дуся

Солистка группы «Время и Стекло» и украинский кумир молодежи представили тизер первого совместно клипа на новую песню.


Тизерный ролик был опубликован на страницах артистов в Instsgram. Судя по подписи к нему, официальная премьера клипа состоится 19 июля.

«Глубоко...» 19.07 @monatik_official #явижуопасность @tanumuino

Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

Также, по отметкам в посте, можно предположить, что режиссером видео выступила Таня Муиньо.

Сам трек был опубликован 12 июля, просмотры которого уже приближаются к отметке в два миллиона. В песне явно прослеживается ритмичный и танцевальный стиль Димы Монатика, который уже успел стать фирменным.

В комментариях к тизеру поклонники артистов отметили лирический момент в начале видео, которого нет в опубликованном треке.

Конечно, не обошлось без хейтеров, но в этот раз они оказались в меньшинстве. Большинство пользователей сети выразили желание уже поскорее посмотреть совместную работу музыкантов.

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