Молодая жена подарила скандальному ведущему Александру Гордону второго ребенка

«Удивительная пара. ОН – молодой, чувственный, переживающий, трепетный, сидящий молча в очередях, всегда «без претензий», присутствовавший на всех наших УЗИ и приемах за последние три года, не задающий никаких (!!!!) вопросов, говорящий: «Ноза... ты сможешь, любимая» и «Я знаю, все хорошо, я пойду покурить, девочки…» И ОНА – молодая, зрелая, умная, мудрая ЖЕНЩИНА, 20 (c чем-то) лет, мать уже (с последней ночи!) двух маленьких детей, с удивительной жизненной позицией – «Я счастлива... просто счастлива...» С днем рождения!!! Нашего маленького Гордона!!! (второго и, надеюсь, не последнего!!!) Ура!!!», – подписала фото врач.

Правда, пара пока не комментирует пополнение в семье. Ну а мы спешим поздравить счастливых родителей и пожелать крепкого здоровья младенцу!

Фото: aleksandrgordon.tv