Молодая украинская группа написала саундтрек для фестиваля «Де кіно»

«Мне кажется, что новая украинская культура развивается параллельно: становится больше музыки, кино, литературы, всех сфер, – говорит основатель и гитарист группы Алексей Бондаренко. – Классно, когда эти сферы сочетаются, переплетаются друг с другом. Мы очень рады, что наш трек подошел в качестве саундтрека для фестиваля. Очень необычно и интересно слышать и фактически видеть свою песню как часть рекламной кампании и часть атмосферы большого кинофестиваля».

Напомню, фестиваль «Де кіно. Епізод 2» пройдет 22-23 сентября в Киеве.

Заглавное фото: facebook.com/black.balloon