Молодая украинская группа написала саундтрек для фестиваля «Де кіно»

Песня «Garage» украинской инди-рок-группы Black Balloon стала главным саундтреком «Де кіно. Епізод 2». Шестого апреля организаторы этого фестиваля представили полностью перезапущенный проект, начиная от обновленного стиля и заканчивая новым звучанием.
Основатели фестиваля «Де кіно. Епізод 2», «1+1 медиа» и FILM.UA Group долго выбирали именно ту песню, которая сделает украинское кино еще ярче. Трек «Garage» группы Black Balloon полностью соответствует вкусам аудитории фестиваля.
«Мне кажется, что новая украинская культура развивается параллельно: становится больше музыки, кино, литературы, всех сфер, – говорит основатель и гитарист группы Алексей Бондаренко. – Классно, когда эти сферы сочетаются, переплетаются друг с другом. Мы очень рады, что наш трек подошел в качестве саундтрека для фестиваля. Очень необычно и интересно слышать и фактически видеть свою песню как часть рекламной кампании и часть атмосферы большого кинофестиваля».
Напомню, фестиваль «Де кіно. Епізод 2» пройдет 22-23 сентября в Киеве.
Заглавное фото: facebook.com/black.balloon