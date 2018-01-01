Модель с самыми длинными ногами в мире заставила ведущих утреннего шоу влезть на стремянку

Обладательница самых длинных ног в мире (1,3 метра) россиянка Екатерина Лисина побывала на утреннем шоу британского канала ITV, где заставила ведущих влезть на стремянку, чтобы хотя бы немного быть с ней вровень, передает издание Metro. Раньше девушка профессионально занималась баскетболом, а потом стала моделью.
Ноги Лисиной занесены в Книгу рекордов Гиннесса как самые длинные в мире, но это еще не все. Девушка также имеет самый большой размер ног среди женщин России (46-й) и является обладательницей титула «Самая высокая модель в мире» (2 метра 6 сантиметров). А в 2008 году Екатерина завоевала бронзу вместе с Российской национальной сборной по баскетболу на Олимпийских играх в Пекине.
«Когда я родилась и отец увидел меня в первый раз, то сказал, что мои ноги от ушей», – поделилась воспоминанием из детства Лисина.
Где обладательница самых длинных в мире ног покупает себе джинсы, остается загадкой.