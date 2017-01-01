Мобильные телефоны, игрушки и патроны: «Киевводоканал» показал, что украинцы выбрасывают в унитаз

Журналист «Киевводоканала» Виталий Маргалик показал, что киевляне выбрасывают в канализацию. Ножницы, лезвия, стекло, средства личной гигиены, детские игрушки, тряпки и даже мобильный телефон – это далеко не весь перечень того, что аварийная бригада нашла во время прочистки канализационной сети диаметром 500 миллиметров в Оболонском районе.
«Загалом з початку року лише у трьох районах столиці – Подільському, Оболонському та Шевченківському – виникло 740 засмічень на дворових мережах та 150 – на вуличних, – рассказывает начальник района эксплуатации канализационных сетей №2 Владимир Щукин. – Під час їх прочистки наші співробітники що тільки не знаходили: і шкурки з кавунів, і хліб, і навіть запчастини від «москвича». Усі ці предмети разом з нечистотами рухаються з житлових будинків каналізаційними мережами міста. Ланцюжок може бути завдовжки понад три тисячі кілометрів».
Друзья, боюсь спросить: а мусорные баки вам зачем?
Фото: vodokanal.kiev.ua