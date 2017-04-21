Многодетная мама Седокова показала пышную грудь в купальнике

Две недели назад Анна Седокова в третий раз стала мамой – у нее родился сын. Сейчас певица много времени проводит со своими детьми. Они много гуляют, а фотографиями и видео с прогулок Седокова делится в своем Instagram.
Вот недавно певица рассказала, что не оставляет детей на нянь.
Седоковой даже удается побыть одной и позагорать у бассейна. Она не могла упустить такую возможность и, конечно, сделала селфи в бикини. В общем, сами понимаете!
«Как же я соскучилась по своей Музыке, – пишет под снимком Седокова. – Мне не нужен никакой отдых, я не устала. Я безумно скучаю по вашим глазам в зале, по реакции на мои слова, по движениям в такт... Я набираюсь сил и скоро лечу домой. Странно, но только сейчас я начинаю понимать, где мой дом».