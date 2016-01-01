«Мне не пришлось прогибаться под изменчивый мир»: Тина Кароль о гастролях в России

Тина Кароль в интервью для Певица и тренер вокальных шоу «Голос. Діти» и «Голос країни»в интервью для kp.ua рассказала об отказе гастролировать по России, доверии к нынешней власти и об усыновлении ребенка. А я, как всегда, выбрала для вас самые интересные высказывания артистки.

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«Я артист, который сумел поставить национальные интересы выше собственных, – говорит Тина. – Я люблю свою страну, которая меня взрастила. В этом году мы смогли сыграть в Украине 97 концертов, и мне не пришлось «прогибаться под изменчивый мир», как поет Андрей Макаревич. Думаю, вы понимаете, о чем я. Мне не нужно ни с кем заигрывать. Мои гастроли в России сейчас неуместны, но когда-нибудь наступят и другие времена. Я очень надеюсь, что Украина не станет разменной монетой для тех, кто взял на себя ответственность навести порядок в нашей стране».

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«Наше доверие не резиновое! Ничего страшного не будет, если мы соберемся все снова и выгоним тех, кто нам не угоден. И будем это делать до тех пор, пока не наведем порядок в своем доме. Мы должны ценить свою национальную самоидентификацию. В самый ответственный момент я поддержала нашу страну, написав песню «Україна – це ти», которая стала той частичкой идентификации, о которой я говорила выше. Не надо бояться. Необходимо отстаивать себя и будущее своих детей. Политики должны бояться народ! Мы, сознательные артисты, всегда будем голосом нации, ведь ведем за собой миллионы. Многие политики живут по вертикали, от сессии к сессии, не задумываясь, что оставят в истории. Мы же, обычные люди, живем по горизонтали, и будущее, по сути, зависит только от нас. Я бы очень хотела, чтобы был найден баланс между этими двумя параллелями. И каждый мог гордиться собой и своей страной!».

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