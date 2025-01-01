ТЕЛЕКРИТИКА

«Мишка виновен»: как соцсети отреагировали на скандальное интервью с Дорном

Почему медийщики заступились за певца

Дуся

Думаю, вы уже наслышаны о скандальном интервью Ивана Дорна российскому журналисту Юрию Дудю.


В интервью Иван Дорн неоднократно повторял, что украинская сторона будет недовольна и «вонять» – и «накаркал» эту самую реакцию на себя в соцсетях.

А вот, собственно, скандальное видеоинтервью.

Не мое дело давать оценки, поэтому я решила собрать для вас подборку мнений медийщиков по этому поводу. Ведь это интервью стало темой номер один в соцсетях. Вот что действительно беспокоит наших соотечественников. Как оказалось, желающих кричать «зрада» не так уж и много, но их хватило.

Абсолютно четко свою позицию высказал главный редактор Buro24/7 Алексей Тарасов в своей статье «Скандал с Дорном: У артистов нет мозгов, смиритесь».

«Поймите правильно, это не вопрос честности, – пишет Тарасов. – Вы просто не хотите знать, что эти люди думают о политике и устройстве мира в целом – точно так же, как вам неинтересно мнение таксиста на те же темы».

Примерно такого же мнения придерживается и большая часть медийщиков. Более того, большинство поддержало Дорна.

Другие же решили подойти к ситуации с юмором, мол, все мы уже устали от вбросов «зрады» в медиапространство. Тут вспомнили и о Лорак, и о Лободе, и даже о Савченко. Сколько уже их было  – не сосчитать.
Друзья, давайте все-таки учиться переключать свой гнев с артистов на власть имущих. 


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