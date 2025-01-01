«Мишка виновен»: как соцсети отреагировали на скандальное интервью с Дорном

Абсолютно четко свою позицию высказал главный редактор Buro24/7 Алексей Тарасов в своей статье «Скандал с Дорном: У артистов нет мозгов, смиритесь».

«Поймите правильно, это не вопрос честности, – пишет Тарасов. – Вы просто не хотите знать, что эти люди думают о политике и устройстве мира в целом – точно так же, как вам неинтересно мнение таксиста на те же темы».

Примерно такого же мнения придерживается и большая часть медийщиков. Более того, большинство поддержало Дорна.