Мишель Андраде и Никита Ломакин были парой

Во время шоу «Слава+», которое выходит на Ютуб-канале Люкс ФМ, Michelle Andradе поделилась сокровенным. Она рассказала, что 5 лет встречалась с Никитой Ломакиным, но держала это в тайне. С бойфрендом Мишель рассталась совсем недавно.

«Мне кажется, что это такие отношения, которые хотели бы иметь все, потому что они были очень светлые, красивые и романтичные. Я была очень ревнивая была к нему, и он очень не любил этого. И из-за этого мы и расстались», – отмечает Мишель.