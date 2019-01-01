ТЕЛЕКРИТИКА

Мишель Андраде и Никита Ломакин были парой

Дуся

Певица Michelle Andradе впервые рассказала о своих отношениях с участником шоу «Х-фактор» Никитой Ломакиным.


Во время шоу «Слава+», которое выходит на Ютуб-канале Люкс ФМ, Michelle Andradе поделилась сокровенным. Она рассказала, что 5 лет встречалась с Никитой Ломакиным, но держала это в тайне. С бойфрендом Мишель рассталась совсем недавно.

«Мне кажется, что это такие отношения, которые хотели бы иметь все, потому что они были очень светлые, красивые и романтичные. Я была очень ревнивая была к нему, и он очень не любил этого. И из-за этого мы и расстались», – отмечает Мишель.

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