Мировой бренд одежды снял рекламу в столовой киевского завода

Компания Diesel сняла рекламный ролик джинсов в столовой на территории киевского завода "Кузница на Рыбачьем".
Завод является судостроительным предприятием и принадлежит президенту Украины Петру Порошенко. Ранее завод "Кузница на Рыбачьем" имел название "Ленинская кузница" и был основан в 1862 году.
Производством видео занималась украинской продакшн-студия Radioaktive Film. В ролике снялись украинские модели Александра Попруга и Виктория Рогальчук.
Это уже не первая модная реклама Diesel, снятая в Киеве. Ранее в ролике бренда одежды появлялись микрорайон Троещина, киевский продуктовый маркет и недостроенный Подольский мост.