ТЕЛЕКРИТИКА

Мировой бренд одежды снял рекламу в столовой киевского завода

Дуся

Компания Diesel сняла рекламный ролик джинсов в столовой на территории киевского завода "Кузница на Рыбачьем".


Завод является судостроительным предприятием и принадлежит президенту Украины Петру Порошенко. Ранее завод "Кузница на Рыбачьем" имел название "Ленинская кузница" и был основан в 1862 году.

Производством видео занималась украинской продакшн-студия Radioaktive Film. В ролике снялись украинские модели Александра Попруга и Виктория Рогальчук.

Это уже не первая модная реклама Diesel, снятая в Киеве. Ранее в ролике бренда одежды появлялись микрорайон Троещина, киевский продуктовый маркет и недостроенный Подольский мост.

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