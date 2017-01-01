«Мир вверх дном»: трейлер второго сезона сериала «Очень странные дела» уже в сети

Еще больше мистики! Телеканал Netflix опубликовал первый трейлер продолжения сериала «Очень странные дела» (Stranger Things) режиссеров Мэтта и Росса Дафферов.

«Мир переворачивается вверх дном», – заявлено в тизере. Так что второй сезон уж точно будет еще более мрачным.

В ролике также указана дата премьеры нового сезона: первая серия выйдет в Хеллоуин, 31 октября 2017 года.

Напомню, «Очень странные дела» – фантастический хоррор с Вайноной Райдер, Дэвидом Харбором, Милли Бобби Браун и Финном Вулфардом в главных ролях. В первом сезоне сюжет разворачивается вокруг пропажи ребенка в небольшом провинциальном городе.