«Мир меняется, но не Рэмбо»: Сильвестр Сталлоне анонсировал новую серию культового боевика

«Начинаем скоро, и это очень волнительно, – подписал фото Слай. – Мир меняется, но не он. Ничто не заканчивается».

В новой части блокбастера Сталлоне предстанет не только как актер, но и как сценарист. А вот на должность режиссера был приглашен Адриан Грюнберг.

По сюжету новой части ветеран вьетнамской войны покидает ранчо, на котором работает, и отправляется в Мексику, чтобы в одиночку сразиться с кланом наркоторговцев и спасти дочь своего друга.

Первый фильм о Рэмбо был снят в 1982 году и собрал более 125 миллионов долларов в прокате. При этом картина так сильно не понравилась исполнителю главной роли Сильвестру Сталлоне, что он настоял на том, чтобы его лицо появлялось в кадре как можно реже. Таким образом хронометраж сократился в два раза.

Вторая картина – «Рэмбо: Первая кровь 2» – оказалась еще успешнее и собрала в прокате уже более 300 миллионов долларов. Последний фильм об отважном герое вышел в 2008 году, и с тех пор постоянно ходили разговоры о том, что съемки пятой части не за горами. Однако начала работы над картиной поклонникам серии пришлось ждать десять лет.