ТЕЛЕКРИТИКА

«Минуточку! Будьте добры, помедленнее»: по просьбе фаната Ариана Гранде начала песню заново

Дуся

Во время концерта в Лос-Анджелесе певица прервала исполнение песни из-за выкрика одного из зрителей, который заявил, что не успел начать запись на телефон.


Ариана Гранде уже начала петь очередную песню, когда из небольшого зала раздался выкрик поклонника, который попросил артистку начать заново, потому что он якобы не успел включить смартфон.

Но вместо того, чтобы закатить истерику или вовсе вывести наглеца с помощью охраны из зала, артистка повела себя нетипично.

«Ты сказал: "Начни сначала, я не записывал?" – с улыбкой переспросила Аринана. – Ну что ж, начнем сначала, а то он не записывал. Слышишь меня? Точно? Ты готов? Хорошо».

После этого Гранде начала песню сначала. Запись происходящего, естественно, попала в сеть.

Некоторые пользователи сети осудили мужчину, который мешал артистке, но большинство сошлись во мнении, что поступок Арианы заслуживает уважения.

В комментариях под видео кто-то вспомнил недавнюю историю, связанную с фанатом Бритни Спирс. В начале одной из песен, когда должен был прозвучать семпл It’s Britney, bitch («Это Бритни, су*ка»), он крикнул: Who is it?! («Кто это?!»).

Поклонники предположили, что это мог быть один и тот же парень.

Статьи по теме

Главное в разделе

Дуся

«Да вы ох****ели»: Оля Полякова наехала в соцсетях на своих подписчиков

Дуся

Голосование: лучшее выступление первого эфира «Танців з зірками»

Популярное на Телекритике



Дуся

«Да вы ох****ели»: Оля Полякова наехала в соцсетях на своих подписчиков

Культура

Все о фильме Сергея Лозницы «Донбасс» (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Дуся

Голосование: лучшее выступление первого эфира «Танців з зірками»

Бизнес

Влад Ряшин: «У меня в работе есть три табу – чернуха, порнуха и заказуха»