«Минуточку! Будьте добры, помедленнее»: по просьбе фаната Ариана Гранде начала песню заново

Во время концерта в Лос-Анджелесе певица прервала исполнение песни из-за выкрика одного из зрителей, который заявил, что не успел начать запись на телефон.
Ариана Гранде уже начала петь очередную песню, когда из небольшого зала раздался выкрик поклонника, который попросил артистку начать заново, потому что он якобы не успел включить смартфон.
Но вместо того, чтобы закатить истерику или вовсе вывести наглеца с помощью охраны из зала, артистка повела себя нетипично.
«Ты сказал: "Начни сначала, я не записывал?" – с улыбкой переспросила Аринана. – Ну что ж, начнем сначала, а то он не записывал. Слышишь меня? Точно? Ты готов? Хорошо».
После этого Гранде начала песню сначала. Запись происходящего, естественно, попала в сеть.
SOMEONE SAID “WAIT START AGAIN I WASNT RECORDING” AND SHE DID LMAOOOOOO pic.twitter.com/IEAhCM2YzX— meliss (@majestcbitch) August 26, 2018
Некоторые пользователи сети осудили мужчину, который мешал артистке, но большинство сошлись во мнении, что поступок Арианы заслуживает уважения.
В комментариях под видео кто-то вспомнил недавнюю историю, связанную с фанатом Бритни Спирс. В начале одной из песен, когда должен был прозвучать семпл It’s Britney, bitch («Это Бритни, су*ка»), он крикнул: Who is it?! («Кто это?!»).
This has to be the same guy pic.twitter.com/3Ky5j2u9GO— TALON COOPER (@Talcoop55) August 26, 2018