«Минуточку! Будьте добры, помедленнее»: по просьбе фаната Ариана Гранде начала песню заново

Ариана Гранде уже начала петь очередную песню, когда из небольшого зала раздался выкрик поклонника, который попросил артистку начать заново, потому что он якобы не успел включить смартфон.

Но вместо того, чтобы закатить истерику или вовсе вывести наглеца с помощью охраны из зала, артистка повела себя нетипично.

«Ты сказал: "Начни сначала, я не записывал?" – с улыбкой переспросила Аринана. – Ну что ж, начнем сначала, а то он не записывал. Слышишь меня? Точно? Ты готов? Хорошо».

После этого Гранде начала песню сначала. Запись происходящего, естественно, попала в сеть.