Министр культуры Украины прокомментировал интервью с Дорном

Министр культуры Украины Евгений Нищук прокомментировал высказывание Ивана Дорна о конфликте России с Украиной в интервью артиста российскому журналисту Юрию Дудю, передает Espreso.tv.

«Когда артисты являются не просто теми, кто веселит и несет лишь свой талант, и больше ничего их не должно волновать, – говорит Нищук. – Это неправильно. На востоке страны гибнут десятки тысяч лучших сынов Украины, и говорить о том, что в Украине произошла ссора, недопустимо».

Ну а мнения медийщиков о скандале с Дорном вы можете прочитать в моей подборке.