Министерство образования «ДНР» запретит новый роман украинского писателя

Автор поста разобрал отрывок романа, опубликованный на портале «Амеба», и вынес вердикт: произведение является «гей-романом», а сама книга «хуже снаряда». Более того, в случае обнаружения романа у человека, пересекающего границу непризнанной республики, по мнению автора поста, книгу следует отобрать и сжечь. Также автору произведения Любку Дерешу рекомендуется пройти обследование у психиатра.

«Опустошение» – это рассказ писателя о трех мужчинах, которые оказываются на одной линии событий. Каждый совершает отчаянную попытку изменить собственный сценарий, сценарий людей вокруг, сценарий истории.