Милли Бобби Браун рассталась с парнем

Кажется, общение с рэпером Дрейком не прошло зря. Уж неясно, повлиял ли руку к этому старший товарищ Милли, но актриса осталась без парня.

В своих Instagram Stories девушка сообщила, что рассталась с Джейкобом Сарториасом.

«Решение было обоюдным, мы оба счастливы и остаемся друзьями», – написала Браун.

Возможно, я не очень современная, но когда люди расстаются, это вряд ли можно назвать счастьем.

Теперь уже бывший бойфренд актрисы сделал точно такое же заявление на своей страничке.

Пользователи интернета сразу же отметили, что довольно странно читать официальные заявления о расставании от столь молодых людей, когда тем стоило бы лучше сконцентрироваться на учебе или своей набирающей обороты карьере.

А кто-то и вовсе позавидовал любовной прыти Милли.

«Пока я под тридцаху пытаюсь личную жизнь наладить, эти в 14 вовсю встречаются и расстаются друзьями», – написал расстроенный пользователь.

Ранее, еще будучи влюбленными, Браун и Сарториас опубликовали в Instagram снимки, на которых целуются ночью на пляже. Позже подросткам пришлось удалить фотографии из-за поднявшейся критики в соцсетях.