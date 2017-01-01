ТЕЛЕКРИТИКА

Милли Бобби Браун не может наговориться с рэпером Дрейком

Дуся

Довольно необычная дружба образовалась между 14-летней звездой сериала «Очень странные дела» и 31-летним музыкантом.


Юная звезда поведала в интервью изданию W Magazine о своем старшем товарище. И это не кто иной, как Дрейк!

Необычная пара, как их прозвали поклонники, познакомилась, когда Милли Бобби Браун пришла на концерт Дрейка в Брисбене в ноябре 2017 года. Благодаря своей популярности Милли смогла пройти за кулисы, где и встретилась с рэпером.

Милли Бобби Браун и Дрейк

Фото: Instagram

«Он пригласил меня на свой концерт, и теперь мы все время переписываемся, – объясняет свое общение с рэпером юная актриса. – Я спрашиваю у него совета».

Правда, о каких именно совета, Милли не уточнила. Некоторые СМИ предположили, что речь идет о славе и способах, как с ней справляться.

Следует отметить, что у Браун имеется парень – 15-летний певец Джейкоб Сарториас, но как он относится к этому общению, Милли, к сожалению, не сообщает.

Недавно у Дрейка вышел новый альбом Scorpion, который побил абсолютно все рекорды по прослушиваниям: за день его скачали 132 миллиона человек. За неделю он стал первым в мире альбомом, собравшим один миллиард прослушиваний.

Но больше всего сейчас обсуждают песню In My Feelings о некой Кики. Фанаты подумали, что рэпер посвятил ее своей бывшей девушке, потому что боится признаться Кики в своих чувствах, и решили помочь рэперу флешмобом.

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