Мила Кунис раскритиковала поездку в Черновцы

В августе Мила Кунис вместе с мужем Эштоном Катчером посетила Черновцы, где голливудская актриса прожила первые семь лет жизни. Однако самой Кунис поездка не очень понравилась, сообщает ТСН.

Она рассказала, что идея поехать на ее родину принадлежала ее мужу.

«Эштон предложил мне съездить, – рассказала Кунис изданию The Edit. – Он сказал: "Эй! У тебя же день рождения! Давай!"».

Мила надеялась, что ощутит связь с родной землей, когда приедет в Черновцы.

«Знаете, была мысль, что я почувствую это место, – говорит актриса. – Но этого не произошло. Когда мы приземлились, Эштон спросил: «Ну что?» А я ему: "Нет. Ничего. Пустота!"».

Но самой неприятной ситуацией в этой поездке для Милы стало нежелание хозяйки пустить актрису в дом, в котором она с родителями жила до отъезда в Америку. Новая владелица напрочь отказалась им открывать.

«Мы отправились в наш старый дом, я постучала в дверь, потому что действительно хотела заглянуть внутрь, – рассказывает Мила. – Однако новая владелица просто ответила: «Нет!» Ей было все равно. Я сказала: «Я жила здесь, когда была маленькой, мои родители со мной». Но ей было плевать, она даже не открыла нам дверь. Вся эта история была по-настоящему унизительной».