Мыкола Вересень о расторжении контракта с NewsOne: «Не по-мужски это»

О том, что

от знакомых, которые прочли соответствующий пост в Facebook собственника телеканала – народного депутата Украины

. Сложившуюся ситуацию телеведущий прокомментировал

«

расторгает с ним контракт,узнал

«Я всегда настроен обсудить вопрос в формате диалога, – говорит Вересень. – Кто-то видит мир таким, я его вижу иначе – давайте поговорим. Но со мной никто ни о чем не говорил. Что-то там решили сами. Не по-мужски это».

Евгений Мураев прокомментировал на своей странице инцидент, произошедший в эфире программы «Люди Вересня»: «Менеджмент канала принял решение прекратить контракт с ведущим, а гостей, опустившихся до истерики, в эфир временно приглашать не будут».