Мыкола Вересень о расторжении контракта с NewsOne: «Не по-мужски это»

О том, что NewsOne расторгает с ним контракт, Мыкола Вересень узнал от знакомых, которые прочли соответствующий пост в Facebook собственника телеканала – народного депутата Украины Евгения Мураева. Сложившуюся ситуацию телеведущий прокомментировал «Телекритике».
«Я всегда настроен обсудить вопрос в формате диалога, – говорит Вересень. – Кто-то видит мир таким, я его вижу иначе – давайте поговорим. Но со мной никто ни о чем не говорил. Что-то там решили сами. Не по-мужски это».
Евгений Мураев прокомментировал на своей странице инцидент, произошедший в эфире программы «Люди Вересня»: «Менеджмент канала принял решение прекратить контракт с ведущим, а гостей, опустившихся до истерики, в эфир временно приглашать не будут».
Напомню, конфликт был спровоцирован спором в прямом эфире художника Сергея Пояркова и политолога Александра Семченко, отрицающего присутствие российских войск на Донбассе. Именно его пыл пытался остудить Вересень, вылив на него стакан воды. В ответ Семченко также облил телеведущего водой и нецензурно выругался после того, как Вересень предложил ему покинуть студию.