Мыкола Вересень извинился за выплеснутый в лицо Семченко стакан воды

«Возникает вопрос: правильно ли я поступил? – продолжает телеведущий. – Тут есть два ответа. Первый: если этот человек (Семченко. – Прим. ред.) пришел с целью скомпрометировать Вересня, и если эта провокация будет показана на российских каналах, то виновен я, поскольку поддался на провокацию. Я прошу прощения у телезрителей. Но если этот человек пришел осознанно, а не провокационно, имеет просто такую позицию и истерику, то я не считаю себя виновным. Я просто выполнял обязанности ведущего – успокоить и охладить атмосферу в студии. Кому какое мое объяснение нравится – пусть берет себе его на вооружение».

Напомню, конфликт был спровоцирован выступлением доктора политических наук Александра Семченко, который не одобряет блокаду Донбасса. Именно его пыл пытался остудить Вересень, вылив не него стакан воды. В ответ Семченко также облил телеведущего водой и нецензурно выругался после того, как Вересень предложил ему покинуть студию.