Медийщики - о смерти вокалиста Linkin Park

Ушел из жизни лидер Linkin Park Честер Беннингтон. Эта новость шокировала миллионы людей: 41-летний рокер повесился в своем доме в Лос-Анджелесе в день рождения близкого друга, вокалиста группы Soundgarden Криса Корнелла, который покончил с собой несколько месяцев назад.

Мы собрали самые эмоциональные реакции медийщиков, любивших Linkin Park.

Фотограф Марина Карпий пишет, что на ее английский повлияла не столько учеба в Британии и Америке, сколько заучивание до дыр всех текстов этой группы.