Медийщики - о смерти вокалиста Linkin Park

Ушел из жизни лидер Linkin Park Честер Беннингтон. Эта новость шокировала миллионы людей: 41-летний рокер повесился в своем доме в Лос-Анджелесе в день рождения близкого друга, вокалиста группы Soundgarden Криса Корнелла, который покончил с собой несколько месяцев назад.
Мы собрали самые эмоциональные реакции медийщиков, любивших Linkin Park.
Фотограф Марина Карпий пишет, что на ее английский повлияла не столько учеба в Британии и Америке, сколько заучивание до дыр всех текстов этой группы.
Пиарщица Кристина Шомина предположила: Беннингтона убило то, что фанаты не принимали новую музыку коллектива.
Журналист канала «Дождь» Михаил Козырев отметил, что музыка Linkin Park спасла многих от суицида, но не Честера.
Пиар-директор Регины Тодоренко Катерина Примина никогда не забудет концерт Linkin Park в Одессе пять лет назад.
А вот Женю Галича раздавило.
Пиар-директор группы «Друга Ріка» Екатерина Скуридина также шокирована смертью музыканта.
Медиаменеджер Владимир Петров не смог не пошутить.
Главред журнала Comma Сергей Кейн вспомнил, как гонялся за дисками Linkin Park по «Петровке».
Пиарщица Анна Давиденко не скрывала эмоций.
Пресс-агент группы «Бумбокс» Ольга Черткова слушает группу на повторе и думает: «Почему?»
Пиар-менеджер группы Detach Анна Салата советует ценить жизнь!
Продюсер Джамалы Игорь Тарнопольский также скорбит по Честеру.
Журналист Екатерина Хотеева решила просто процитировать одну из песен.
Журналист Андрей Манчук предполагает, что и Беннингтона, и Корнелла загнала в петлю одна и та же причина.
Певица Анна Добрыднева тоже грустит из-за смерти Честера.
Заглавное фото: facebook.com/linkinpark