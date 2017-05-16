Михаил Козырев: «Джамала в космосе по сравнению со всеми остальными»

Российский журналист Михаил Козырев весомая фигура в музыкальном мире. Во многом, именно благодаря этому человеку в эфире радиостанций зазвучали 5’nizza, «Океан Ельзи», Brainstorm, «БИ-2», «Ночные снайперы» и другие команды, ставшие со временем культовыми.

В интервью моим коллегам из Life.pravda Михаил рассказал о своих впечатлениях о Евровидении, а также признался, что Джамала его восхищает примерно также как и Земфира в женской музыке России. Ну, а я, как всегда, поделюсь с вами самыми интересными моментами беседы.

О Евровидении:

Я к этому конкурсу всегда отношусь с иронией, поскольку мне кажется, что Евровидение — это вообще не про музыку и даже не про песни. Прошу у вас заранее прощения, но в своих ответах я буду использовать табуированную лексику.

Знаете, есть такое выражение – мериться х…ми. Вот и Евровидение – не про песни, а про выяснение геополитических отношений с использованием каких-то музыкальных номеров.

С годами этот конкурс, который всегда было принято воспринимать как зрелище для домохозяек и гей-тусовки, вырос в состязание современных технологий, продакшена и сценографии. Ну и конечно, это – чудовищное фрик-шоу.

Понятно, что практически ни один из артистов Евровидения никогда не станет звездой, их момент славы – это всего лишь кривое зеркало взаимоотношений между странами. Но с годами этот конкурс стал вызывать у меня интерес.

Ты же ходишь в цирк и смотришь там выступления разных гипертрофированных артистов, которые всячески пытаются себя творчески реализовать. Вот так и с конкурсом – это глобальный геополитический цирк.

Но в этом году я смотрел его особенно внимательно, потому что в России Евровидение приобрело характер запретного плода. Российские телеканалы не показывали конкурс.

Как я шутил пару недель назад – зрители будут настраивать свои ноутбуки на трансляцию с каких-то пиратских сайтов, а в конечном итоге к ним в двери постучат спецназовцы, которые будут говорить: «вы смотрите Евровидение».

О фаворитах на конкурсе:

Да, португалец – невероятный парень. Но из второго полуфинала я еще болел за Беларусь. Мне очень нравится эта девочка из NaviBand. Когда-то я ее даже судил в жюри конкурса «КРОК-Рок», который мы устраивали на «Серебряном дожде». Тогда она пела под другим именем и даже прошла в финал.

О Джамале:

Артист, о котором я могу сказать, что рад, что угадал его талант – это Джамала. Когда-то она выступала у нас в той самой «белой студии». Ее основной репертуар в то время составляли каверы, но уже тогда было понятно, что это невероятное явление. Было ощущение, что эта девушка навсегда.