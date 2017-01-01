Лидер Dzidzio стал католическим священником

По сельской дороге мчится раздолбанный Volkswagen, в котором сидят люди в странных одеяниях. Я еле успеваю отскочить. Здесь снимают комедию с группой Dzidzio в главных ролях.
Фильм-путешествие «Dzidzio Контрабас» – на протяжение всей картины герои в дороге – должны были снимать еще осенью. Но из-за плохих погодных условий работу пришлось отложить до весны.
Задержка внесла свои коррективы. Изначально картину должен был снимать режиссер Любомир Левицкий, а теперь его заменили на Олега Борщевского. У Левицкого вышла накладка: он, наконец-то, начал снимать свой «Эгрегор», работать над которым собирался очень давно. И времени на Dzidzio просто не осталось. На съемках журналистов огорошил этой новостью продюсер «Контрабаса» Сергей Лавренюк.
На мой вопрос о том, что почему для съемок выбрали старенький раздолбанный Volkswagen, Лавренюк ответил загадочно:
- Это эпический автомобиль, любимый контрабандистами за его вместительные «крылья». Ну а контрабандой или нет занимаются главные герои, я вам не скажу. Оставим почву для фантазий. Контрабас – это музыкальный инструмент. То есть будет и контрабанда, и музыка!
Я побывала на съемках одного из эпизодов: по сюжету, музыканты удирают от какого-то раздраженного и, по всей видимости, злостного типа. Сняли быстро, за один дубль. Место съемок - недалеко от городка Васильков, примерно 60 км от Киева.
Смотрите, вот как снимали одну из сцен:
В машине, как мы уже сказали, группа Dzidzio. Но кто же бежит за авто? По сюжету картины, музыканты хотят стать известными артистами, а для этого нужно очень много денег. Возможно, они достают их не очень честными путями? И теперь скрываются от преследований? Спойлерить не будем. Сами все увидите в кино. Фильм выходит в широкий прокат 31 августа.
Затем съемочная группа и актеры переместились на другую локацию - атмосферную заброшенную ферму. Может, по сюжету именно здесь будут прятаться от преследований главные герои?
Режиссер картины Олег Борщевский: «Я вчера не мог уснуть. Потому что прокручивал в голове кадры, и мне было смешно! Команда просто чудесная и работает, как часы. Снимать будем еще месяц – в окрестностях Киева и во Львовской области и вокруг Киева. Ну и на таможне тоже».
На съемках Елена очень замерзла. Она часто уходила в машину греться и вполголоса жаловалась мужу на холод. Денек и вправду выдался зябким и ветреным. Выдержать за городом даже пару часов было сложно. А между тем съемочная группа и актеры работали с пяти утра до полуночи!
- Моя героиня – это такая хитрая лиса и аферистка, - поеживаясь, рассказала мне Елена. - Там, где она появляется, там появляются и проблемы. У нее есть свой план, поначалу она использует ребят из Dzidzio. Но в конце оказывается за одно с ними.
Несмотря на неудобства и усталость лидер Dzidzio просто излучал энергию. В перерыве между съемками мы с ним пообщались. Я, конечно, сразу спросила, для чего Dzidzio вырядились в рясы католических священников, но Михаил Хома раскрывать интригу отказался: мол, сами все увидите.
- Это народная украинская комедия, - весело рассказывал Хома о фильме, выход которого запланировал на 31 августа. - Мы в нее очень все верим. Вкладываем душу, сердце и деньги. Это комедия для всех возрастов, она интересна всем!
Далее Михаил призвал всех школьников дружно пойти в кино 1 сентября.
- Тем более, это пятница! – Хома говорил слегка заикаясь, видимо, от холода. - Вот 1 сентября ученики пойдут на красную дорожку… То есть на первый звонок. А после него выпили с учителями… родители по 50 грамм… вина. И – в кинотеатр!
Также артист пообещал, что у всех будут от смеха болеть живота, а сам «Dzidzio Контрабас» когда-нибудь «будут разбирать в университете Карпенко-Карого «по кусочкам».
Я поинтересовалась у Михаила, как это ему, музыканту, пришла идея снять кино:
- Раньше я снимал «короткие метры». А теперь подумал, что надо хоть снять и полноценный фильм. Не знаю, буду ли этим заниматься всегда: большой финансовый риск. Но хотя бы раз надо попробовать. Но меня это очень захватывает. Нравится процесс, режиссура.
По сюжету «Dzidzio Контрабас», вы хотите заработать денег на то, чтобы стать артистом. Верно?
И так, и не совсем. Из-за того, что мы врем и хитрим, мы попадаем в неудобную ситуацию. И я должен много денег. Вот так точнее. Больше рассказывать не буду. Сами все увидите.
Не думали пойти на режиссерский факультет в Театральный?
Зачем? Я больше снял, чем те, кто там преподает.
Фильм спродюсировали вы сами и Сергей Лавренюк. Вы сказали, что на это откладывали деньги. Долго пришлось откладывать?
Очень, если честно! Но бюджет фильма я вам не скажу. Это закрытая тема.
А как жена и родители отреагировали на ваше решение снять кино и сыграть главную роль?
Они меня не сразу поддержали. Но думаю, это того стоит – я попросил их дать мне еще месяц. В этой жизни нет времени на то, чтобы обдумывать. Надо действовать. А потом уже выяснится, кто был прав.
В общем - еще раз - до встречи в кино 31 августа. Надеемся, что «Dzidzio Контрабас» не разочарует!