Лидер Dzidzio стал католическим священником

На мой вопрос о том, что почему для съемок выбрали старенький раздолбанный Volkswagen, Лавренюк ответил загадочно:

- Это эпический автомобиль, любимый контрабандистами за его вместительные «крылья». Ну а контрабандой или нет занимаются главные герои, я вам не скажу. Оставим почву для фантазий. Контрабас – это музыкальный инструмент. То есть будет и контрабанда, и музыка!