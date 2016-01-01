Михаил Барышников получит латвийское гражданство

Сейм Латвии уже передал на рассмотрение комиссии по гражданству, миграции и сплочению общества предложение присвоить гражданство советскому и американскому артисту балета Михаилу Барышникову. Передает lenta.ru.

Проект постановления о предоставлении танцору гражданства за особые заслуги перед государством подали в сейм представители всех парламентских фракций. Барышников подтвердил свое желание получить подданство Латвии.

В 2016 году в Латвийской национальной опере и балете состоялась премьера его моноспектакля «Письмо человеку». В 2015-м танцор играл в постановке «Бродский/Барышников» латышского режиссера Алвиса Херманиса в Новом Рижском театре.

В настоящее время артист проживает в США и имеет американский паспорт. Латвия допускает двойное гражданство с Соединенными Штатами.

Так что пока Орнела Мутти, Стивен Сигал и Жерар Депардье вводят моду на российского гражданство, Михаил Барышников решается на разрыв шаблона. И правильно делает!

Фото: codcast.it



