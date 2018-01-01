Michelle Andrade пригласила Тищенко потанцевать

На своей странице в социальной сети Michelle Andrade поделилась видео, где танцует под собственный свист и говорит по-испански. Впрочем, далее девушка уже по-русски сообщает, что принимает от Павла Вишнякова эстафету #танціззіркамиchallenge и станет звездным участником проекта «Танці з зірками». Вслед за этим артистка бросила вызов Николаю Тищенко.

«В моей душе сплелись ритмы горячей латины и украинского гопака, – шутит певица. – Я рада, что смогу делиться своими эмоциями со зрителями “1+1”».

С кем из танцоров выйдет на паркет подопечная Потапа, станет известно уже 26 августа: именно в этот день состоится премьерный выпуск шоу.

Напомним, в новом сезоне «Танців з зірками» также примут участие Иракли Макацария, Маша Ефросинина, Денис Беринчик, Анита Луценко, Игорь Ласточкин, Слава Каминская и Павел Вишняков.