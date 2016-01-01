Мы знаем, кто уже прошел в прямые эфиры нацотбора на Евровидение-2017

Что касается Aghiazma, они уже даже знают, чем хотят удивить публику в прямом эфире нацотбора в феврале 2017-ого:

- В нашем выступлении будут элементы БДСМ. Костюмы – соответствующие. Например, вокалистка будет топтаться по мне на сцене и дергать меня за волосы. Мы хотим сделать что-то в таком духе – только чтобы все было красиво и со вкусом.