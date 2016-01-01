Мы знаем, кто уже прошел в прямые эфиры нацотбора на Евровидение-2017

Похоже, Константин Меладзе взялся продвигать андеграунд. Нам удалось узнать, как продюсер прослушивает конкурсантов на участие в национальном отборе на Евровидение-2017.
Мы писалио том, что организаторы национального отбора (на сайте канала СТБ проходит онлайн-конкурс, победитель которого попадет в прямые эфиры) сняли лидерам онлайн-голосования, эпатажной готической группе Aghiazma, все 63 тысячи «лайков». Их обвинили в накрутке голосов.
Вскоре мне позвонил гитарист и создатель «Агиазмы» Игорь Черепанови сообщил, что ходил на встречу с представителями телеканала:
- Нам сказали, что группа интересная, и что мы, скорее всего, все равно попадем в нацотбор.
И действительно, недавно группу пригласили на прослушивание к самому Константину Меладзе. Черепанов рассказал, как продюсер и композитор прослушивает конкурсантов на нацотбор:
- Мы были в компании еще человек восьми, также приглашенных Меладзе. Заранее подготовили песню – «минусовку», без вокала, которую надо было исполнить на прослушивании. Нас завели в зал, слушал нас Меладзе продюсер канала и еще один человек. Встретили хорошо, без никаких «понтов». Потом я показал Константину видео с нашего «живого» выступления на своем мобильном. Он посмотрел и сказал, что будь помоложе, влюбился бы в нашу вокалистку Кору. А потом – громко на весь зал: «Я хочу, чтобы эта группа была на проекте». Даже не ожидал, что у него будет такая реакция!
Черепанов так же предположил, что в нацотборе на Евровидение-2017 будут участвовать и другие непопсовые команды: группа Detach (сейчас она борется за победу на шоу «Х-фактор 7»), The Hypnotunez и «Біла вежа», тоже принимавшие участие в «Х-факторе», а также – O’Torvald.
Что касается Aghiazma, они уже даже знают, чем хотят удивить публику в прямом эфире нацотбора в феврале 2017-ого:
- В нашем выступлении будут элементы БДСМ. Костюмы – соответствующие. Например, вокалистка будет топтаться по мне на сцене и дергать меня за волосы. Мы хотим сделать что-то в таком духе – только чтобы все было красиво и со вкусом.