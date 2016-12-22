Мы его теряем: Гоша Куценко прощается с актерской карьерой

Для поклонников Гоши Куценко у меня плохая новость – артист сообщил, что намерен завязать с актерством. На пресс-показе фильма «Елки 5», о саундтреке которого я вам говорила, Куценко сообщил журналистам, что, пожалуй, займется режиссурой, пишут «Дни. Ру».

«В чем трудности актерской профессии, – размышляет Куценко. – Мне в следующем году будет 50 лет, и я с удовольствием завязал бы с ней. Я хочу отказаться от нее, потому что она губит людей».

Однако из мира кино Гоше никуда уже не деться. «Я хочу уйти в режиссуру и больше не заниматься актерством», – заявил артист. Куценко уже успел посидеть в кресле режиссера и 15 декабря представил на суд зрителей свой кинофильм «Врач». Правда, дебютная работа Гоши, если верить СМИ, провалилась на «Кинотавре».

Фото: Instagram/ goshakutsenko