ТЕЛЕКРИТИКА

Мерил Стрип присоединилась к акции в поддержку Олега Сенцова

Дуся

Голливудская актриса Мерил Стрип присоединилась к акции в поддержку украинского политзаключенного режиссера Олега Сенцова.

Фото с табличкой #FreeSentsov опубликовал народный депутат Мустафа Найем на своей страничке в Facebook.


По его словам, Стрип была в курсе, что среди номинантов премии PEN International является осужденный режиссер, но всех подробностей его истории не знала.

«Во время недолгого диалога мне удалось достаточно подробно рассказать ей об истории Олега Сенцова - о материалах его дела, о его семье, о Крыме, о насильственно навязанном гражданстве и двух его детей, которые остались на аннексированной территории», - написал нардеп.

«Позже, во время награждения, когда на экране показывали видеоролик о номинации Олега премией, она расплакалась. Уже после церемонии мы с ней говорили еще раз. Актриса сказала, что готова присоединиться к кампании ПЕН-центра по освобождению Олега », - добавил Найем.

Напомню, что украинского режиссера, политзаключенного Кремля Олега Сенцова наградили премией американского ПЕН-центра имени Барбары Голдсмит «Свобода писать».


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