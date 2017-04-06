Мерил Стрип присоединилась к акции в поддержку Олега Сенцова

По его словам, Стрип была в курсе, что среди номинантов премии PEN International является осужденный режиссер, но всех подробностей его истории не знала.

«Во время недолгого диалога мне удалось достаточно подробно рассказать ей об истории Олега Сенцова - о материалах его дела, о его семье, о Крыме, о насильственно навязанном гражданстве и двух его детей, которые остались на аннексированной территории», - написал нардеп.

«Позже, во время награждения, когда на экране показывали видеоролик о номинации Олега премией, она расплакалась. Уже после церемонии мы с ней говорили еще раз. Актриса сказала, что готова присоединиться к кампании ПЕН-центра по освобождению Олега », - добавил Найем.



Напомню, что украинского режиссера, политзаключенного Кремля Олега Сенцова наградили премией американского ПЕН-центра имени Барбары Голдсмит «Свобода писать».



