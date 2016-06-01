«МеняНеВзяли»: несбывшиеся профессии Чеховой, Демина, Приминой и других

Но по факту эта акция превратилась в истории успеха а-ля «меня не взяли» и «я добилась лучшего сама». Ничего плохо в этом не вижу, ведь сам себя не похвалишь – никто не похвалит. Есть и те, кто решил подойти к вопросу с юмором или наоборот. Я лично рада такому разнообразию!