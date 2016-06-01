«МеняНеВзяли»: несбывшиеся профессии Чеховой, Демина, Приминой и других

Друзья, все мы видели в Facebook флешмоб «МеняНеВзяли», в котором пользователи рассказали о том, как не получили желаемую работу. Я долго листала свою ленту новостей и подумала, а почему бы не собрать все откровения медийщиков на эту тему. Признаться, получила массу удовольствия, делая эту подборку!
К слову, сам флешмоб начал создатель интернет-школы Артем Кудрявцев, чтобы помочь своей подруге найти работу:
Но по факту эта акция превратилась в истории успеха а-ля «меня не взяли» и «я добилась лучшего сама». Ничего плохо в этом не вижу, ведь сам себя не похвалишь – никто не похвалит. Есть и те, кто решил подойти к вопросу с юмором или наоборот. Я лично рада такому разнообразию!
Друзья, как хорошо, что вас когда-то не взяли и вы стали теми, кем вы есть сегодня!
Фото: Storinka.com.ua