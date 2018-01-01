MELOVIN заставил своих поклонников напрячься

Фанаты подумали, что это такая конспирология от любимого артиста, и принялись строить догадки, что бы это могло означать.

«Через 10 дней выйдет новая песня», – считают одни.

«10.10 выйдет новый альбом», – предполагают другие.

«Уже весь мозг сломали, Мел, дай хоть какую-то подсказку», – просят третьи.

Но среди любителей загадок нашлись и скептики.

«Это просто отражение левой руки, расходимся», – осадили они юных детективов.

К слову, по сообщению фан-базы MELOVIN, он работает над новой композицией. Правда, когда она выйдет, пока неизвестно.

Фото за несколько дней набрало более 40 тысяч отметок «мне нравится».