MELOVIN заставил своих поклонников напрячься

Фанаты усмотрели таинственный знак на фотографии артиста, представлявшего Украину на Евровидении-2018.
Константин Бочаров на днях опубликовал загадочный снимок в Instagram, на котором он сидит в салоне автомобиля.
Помимо крайне серьезного вида, темного костюма и солнцезащитных очков пользователи соцсети обратили внимание на цифру 10, проступающую на стекле авто.
Фанаты подумали, что это такая конспирология от любимого артиста, и принялись строить догадки, что бы это могло означать.
«Через 10 дней выйдет новая песня», – считают одни.
«10.10 выйдет новый альбом», – предполагают другие.
«Уже весь мозг сломали, Мел, дай хоть какую-то подсказку», – просят третьи.
Но среди любителей загадок нашлись и скептики.
«Это просто отражение левой руки, расходимся», – осадили они юных детективов.
К слову, по сообщению фан-базы MELOVIN, он работает над новой композицией. Правда, когда она выйдет, пока неизвестно.
Фото за несколько дней набрало более 40 тысяч отметок «мне нравится».