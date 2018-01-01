ТЕЛЕКРИТИКА

MELOVIN заставил своих поклонников напрячься

Дуся

Фанаты усмотрели таинственный знак на фотографии артиста, представлявшего Украину на Евровидении-2018.


Константин Бочаров на днях опубликовал загадочный снимок в Instagram, на котором он сидит в салоне автомобиля.

_

_

Помимо крайне серьезного вида, темного костюма и солнцезащитных очков пользователи соцсети обратили внимание на цифру 10, проступающую на стекле авто.

_

_

Фанаты подумали, что это такая конспирология от любимого артиста, и принялись строить догадки, что бы это могло означать.

«Через 10 дней выйдет новая песня», – считают одни.

«10.10 выйдет новый альбом», – предполагают другие.

«Уже весь мозг сломали, Мел, дай хоть какую-то подсказку», – просят третьи.

Но среди любителей загадок нашлись и скептики.

«Это просто отражение левой руки, расходимся», – осадили они юных детективов.

К слову, по сообщению фан-базы MELOVIN, он работает над новой композицией. Правда, когда она выйдет, пока неизвестно.

Фото за несколько дней набрало более 40 тысяч отметок «мне нравится».

Статьи по теме

Главное в разделе

Дуся

С жиру бесятся: в сети решили помочь Кайли Дженнер стать миллиардершей

Дуся

Владимир Остапчук рассказал, как вести реалити-шоу о десертах и не толстеть

Популярное на Телекритике



Культура

Как избавиться от актера без лишнего шума

Культура

Одесская киностудия объявила о начале новой эпохи

Дуся

Олега Винника обвинили в плагиате, фанаты негодуют

Дуся

Игроки хорватской сборной уронили фотографа, а потом его расцеловали