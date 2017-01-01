ТЕЛЕКРИТИКА

Melovin: «Я – за группу O.Torvald»

Певец откровенно рассказал о скандале после финала нацотбора на Евровидение

Дуся

После резонансного финала национального отбора Melovin впервые рассказал о том, как он относится к угрозам его фанов в адрес O.Torvald и как его «слили» судьи.


Сидя в зале ДК КПИ и слушая зрителей, которые были возмущены судьями, влепившими Melovin «двойку» (результаты зрительского голосования, как мы помним, – максимальные шесть баллов), я сразу поняла, что будет скандал. Так и вышло: огромный резонанс в соцсетях, угрозы фанов Melovin группе O.Torvald, споры о том, кто же из них больше достоин победы. Константин Бочаров (настоящее имя Melovin) до этого времени ничего не комментировал, а вот в беседе с нами разговорился.

Melovin, финал для тебя был непростым. Как сейчас настроение?

Боевое, потому что сейчас я точно знаю, в каком направлении мне двигаться. У меня нет мыслей о том, что все плохо и нужно опускать руки. Есть прекрасная команда и замечательные фаны. Вот вчера наконец увидел их на концерте в Киеве. Было невероятное количество людей.

Ты не считаешь, что иногда твои поклонники слишком горячие? Устроили пикет под офисом канала СТБ, пишут сообщения с угрозами директору O.Torvald.

О Боже! (Смеется.) Об угрозах я не слышал. Я говорил фанам, что не стоит поднимать шум, потому что ничего не изменить. Но их поддержка для меня важна, это очень приятно.

Фото: тут и далее Максим Лисовой

Что думаешь о победе группы O.Torvaldна на цотборе?

Я – за эту группу и за ее лидера Женю Галича. Желаю ребятам только побед, это достойные музыканты. Очень хочу, чтобы Украина на Евровидении вошла в первую пятерку.

То есть на конкурсе ты отдал свой голос за них?

Я вообще не голосовал. Все время был на репетиции, за кулисами без телефона. Моя команда отобрала у меня гаджеты, чтобы я не отвлекался, не читал в соцсетях комментарии, а просто занимался своим делом.

То, что Джамала и Константин Меладзе поставили тебе низкие оценки, вызвало большой резонанс.

Тем не менее обиды на судей у меня нет. Я этих людей очень уважаю.

Многие считают, что они тебя, грубо говоря, «слили», иначе бы ты победил.

(Улыбается.) Да, возможно, победил бы. А «слили» или нет, решать не мне.

Ты общался с кем-то из судей после финала?

Общался с Данилко (он единственный из судей поставил Melovin высокую оценку. – Прим. ред.). Он на следующее утро мне позвонил, а потом мы встретились. Теперь мы часто на связи, Андрей мне много советует и помогает, например, как быстро снять клип, поехать в тур. Этим я сейчас и занят. Мы снимаем видео на песню Wonder вместе с каналом СТБ.

В следующем году хочешь снова пойти на нацотбор?

Ой, не знаю. Это будет зависеть от моего карьерного старта на тот момент.

Что тебе сказали родители после финала, ведь они сидели в зале?

На самом деле никто не расстроился. Родители – так точно. «Давай быстро в тур, мы везде и всегда с тобой», – сказали они мне.

Как ты провел вечер после финала?

Ничего не праздновал. Просто сидел дома. Очень хотелось спать. Но когда лег, долго ворочался: обдумывал идеи, что буду делать дальше.

И что же?

Вот сейчас еду в Одессу на запись альбома: он в основном англоязычный, будет также несколько песен на украинском. Мы планируем тур по Украине, объездим весной семь городов. Также у меня есть предложения, связанные с сотрудничеством за границей. Но об этом я расскажу чуть позже.

Ну а мы будем следить за успехами Melovin и держать вас в курсе событий.



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