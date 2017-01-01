Melovin: «Я – за группу O.Torvald»

После резонансного финала национального отбора Melovin впервые рассказал о том, как он относится к угрозам его фанов в адрес O.Torvald и как его «слили» судьи.
Melovin, финал для тебя был непростым. Как сейчас настроение?
Боевое, потому что сейчас я точно знаю, в каком направлении мне двигаться. У меня нет мыслей о том, что все плохо и нужно опускать руки. Есть прекрасная команда и замечательные фаны. Вот вчера наконец увидел их на концерте в Киеве. Было невероятное количество людей.
О Боже! (Смеется.) Об угрозах я не слышал. Я говорил фанам, что не стоит поднимать шум, потому что ничего не изменить. Но их поддержка для меня важна, это очень приятно.
Я – за эту группу и за ее лидера Женю Галича. Желаю ребятам только побед, это достойные музыканты. Очень хочу, чтобы Украина на Евровидении вошла в первую пятерку.
Я вообще не голосовал. Все время был на репетиции, за кулисами без телефона. Моя команда отобрала у меня гаджеты, чтобы я не отвлекался, не читал в соцсетях комментарии, а просто занимался своим делом.
Тем не менее обиды на судей у меня нет. Я этих людей очень уважаю.
(Улыбается.) Да, возможно, победил бы. А «слили» или нет, решать не мне.
Общался с Данилко (он единственный из судей поставил Melovin высокую оценку. – Прим. ред.). Он на следующее утро мне позвонил, а потом мы встретились. Теперь мы часто на связи, Андрей мне много советует и помогает, например, как быстро снять клип, поехать в тур. Этим я сейчас и занят. Мы снимаем видео на песню Wonder вместе с каналом СТБ.
Ой, не знаю. Это будет зависеть от моего карьерного старта на тот момент.
На самом деле никто не расстроился. Родители – так точно. «Давай быстро в тур, мы везде и всегда с тобой», – сказали они мне.
Ничего не праздновал. Просто сидел дома. Очень хотелось спать. Но когда лег, долго ворочался: обдумывал идеи, что буду делать дальше.
Вот сейчас еду в Одессу на запись альбома: он в основном англоязычный, будет также несколько песен на украинском. Мы планируем тур по Украине, объездим весной семь городов. Также у меня есть предложения, связанные с сотрудничеством за границей. Но об этом я расскажу чуть позже.
Ну а мы будем следить за успехами Melovin и держать вас в курсе событий.