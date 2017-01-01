Melovin: «Я – за группу O.Torvald»

Сидя в зале ДК КПИ и слушая зрителей, которые были возмущены судьями, влепившими Melovin «двойку» (результаты зрительского голосования, как мы помним, – максимальные шесть баллов), я сразу поняла, что будет скандал. Так и вышло: огромный резонанс в соцсетях, угрозы фанов Melovin группе O.Torvald, споры о том, кто же из них больше достоин победы. Константин Бочаров (настоящее имя Melovin) до этого времени ничего не комментировал, а вот в беседе с нами разговорился.