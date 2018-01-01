MELOVIN удивил поклонников новой композицией

В новой песне артист рассказывает о людях, которые следуют своим желаниям.

«That’s Your Role – это вызов тем, кто диктует окружающим какие-то свои условия и правила, – объяснил Melovin. – Это песня о людях, которые стремятся достичь своих целей, поступить так, как хотят они, а не как кто-то продиктует».

Следует отметить, что песню Костя решил написать и исполнить на английском языке. И не прогадал, о чем можно судить по комментариям его поклонников из разных стран: Израиля, Испании, Чехии и других. Композицией остались довольны даже жители далекой Якутии, о чем они поспешили написать Бочарову в соцсетях.

«Меловинаторы, выводим эту песню в тренды ютуба», – призвали поклонники певца.

Еще до участия в Евровидении у Melovin была достаточно большая фан-база (поклонники певца прозвали себя меловинаторами), и, как видим, она продолжает разрастаться, выходя за пределы Украины.