Мел Гибсон сильно располнел после праздников

Похоже, на оливье во время новогодних праздников налегали не мы одни, но и 62-летний актер Мел Гибсон. Папарацци сняли героя фильмов «Чего хотят женщины» и «Храброе сердце» в понедельник утром в Малибу. Актер выходил из продуктового магазина со своей молодой пассией – 27-летней Розалинд Росс.
Чем Розалинд кормила Гибсона, история умалчивает, однако на изображениях явно заметна полнота голливудского актера. Еще несколько месяцев назад Мел был куда стройнее.
Подруга актера Розалинд Росс является сценаристом. В январе у пары родился мальчик, который для Мела Гибсона стал девятым ребенком, а для Розалинд – первенцем.
Фото: Pinterest