ТЕЛЕКРИТИКА

Мел Гибсон сильно располнел после праздников

Дуся
Похоже, на оливье во время новогодних праздников налегали не мы одни, но и 62-летний актер Мел Гибсон. Папарацци сняли героя фильмов «Чего хотят женщины» и «Храброе сердце» в понедельник утром в Малибу. Актер выходил из продуктового магазина со своей молодой пассией – 27-летней Розалинд Росс.

Мел Гибсон и Розалинд Росс

Фото: BACKGRID

Чем Розалинд кормила Гибсона, история умалчивает, однако на изображениях явно заметна полнота голливудского актера. Еще несколько месяцев назад Мел был куда стройнее.

Мел Гибсон и Розалинд Росс

Фото: Splash News

Подруга актера Розалинд Росс является сценаристом. В январе у пары родился мальчик, который для Мела Гибсона стал девятым ребенком, а для Розалинд – первенцем.

Фото: Pinterest

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