Мел Гибсон сильно располнел после праздников

Похоже, на оливье во время новогодних праздников налегали не мы одни, но и 62-летний актер Мел Гибсон. Папарацци сняли героя фильмов «Чего хотят женщины» и «Храброе сердце» в понедельник утром в Малибу. Актер выходил из продуктового магазина со своей молодой пассией – 27-летней Розалинд Росс.