Меган Маркл готова простить отца, но с условием

Спустя три дня после того, как вся история оказалась доступна общественности, принц Гарри сделал еще один звонок.

«Если бы вы меня послушали, этого никогда бы не случилось», – сказал ему Гарри.

Как говорит отец Меган, он больше всего сожалеет именно о последнем звонке принца.

«Может быть, для вас вообще будет лучше, если я умру – тогда вы могли бы притвориться печальным», – ответил он Гарри и бросил трубку.

По словам бывших королевских помощников, уладить дела с Томасом Марклом не вышло, а все, что пыталась предпринять служба по связям с общественностью королевской семьи, было неумелым и недостаточным. Недаром глава королевской PR-службы Cалли Осман была снята с должности в начале июля этого года.

Создается ощущение, что Кенсингтонский дворец полностью потерял контроль над происходящим.

«Единственная причина, по которой Меган не разговаривает с отцом, это его отказ от уважительной манеры общения, – говорит источник из окружения британской королевской семьи. – Томас говорит с прессой больше, чем с собственной дочерью. Он утверждает, что у него нет возможности связаться с Меган, но ведь он в курсе, что ее мать Дория поддерживает связь с дочерью, а Томас знает, как связаться с бывшей женой. Если бы он действительно хотел поговорить с Меган, то мог бы послать письмо ее матери и попросить передать его дочери. К сожалению, такое развитие событий не вписывается в его сфабрикованные истории».

По мнению инсайдера, герцогиня Сассекская не будет общаться с отцом до тех пор, пока тот не прекратит публично выражать обиду.

Томас Маркл в свою очередь клянется, что это было его последнее интервью в СМИ. И если мужчина действительно хочет увидеть дочь, как заявляет, то лучше ему сдержать слово и прислушаться к увещеваниям Гарри.