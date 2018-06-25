Меган Маркл готова простить отца, но с условием

На днях отец герцогини Сассекской дал очередное интервью, которое не обрадовало ни его дочь, ни королевскую семью. Томас Маркл неоднократно жаловался журналистам на потерю связи с дочерью, которая не разговаривает с ним уже несколько месяцев. Но существуют ли реальные препятствия для его общения с Меган или они слишком преувеличены?
Отец Меган Маркл признался, что постоянно врет, чтобы заработать. Томас Маркл в очередной раз дал интервью и рассказал о том, что за три дня до свадьбы дочери ему позвонил сам будущий зять – принц Гарри.
Причиной разговора с принцем стали фотографии, на которых было видно, что с 74-летнего Маркла снимают мерки для костюма на свадебную церемонию. На тот момент его не было в списке гостей, так как, согласно официальному заявлению Кенсингтонского дворца, отец невесты не сможет приехать в Англию по состоянию здоровья.
«Гарри сказал, чтобы я никогда не связывался с прессой, что это закончится слезами, – рассказал Томас Маркл. – Он предупреждал: «Они съедят вас живьем». И был прав».
В это время Томас находился в медицинском центре Чула-Виста в Сан-Диего и проходил восстановление после сердечного приступа, который, как выяснилось позднее, он на самом деле сымитировал для того, чтобы привлечь к себе внимание дочери и СМИ.
Спустя три дня после того, как вся история оказалась доступна общественности, принц Гарри сделал еще один звонок.
«Если бы вы меня послушали, этого никогда бы не случилось», – сказал ему Гарри.
Как говорит отец Меган, он больше всего сожалеет именно о последнем звонке принца.
«Может быть, для вас вообще будет лучше, если я умру – тогда вы могли бы притвориться печальным», – ответил он Гарри и бросил трубку.
По словам бывших королевских помощников, уладить дела с Томасом Марклом не вышло, а все, что пыталась предпринять служба по связям с общественностью королевской семьи, было неумелым и недостаточным. Недаром глава королевской PR-службы Cалли Осман была снята с должности в начале июля этого года.
Создается ощущение, что Кенсингтонский дворец полностью потерял контроль над происходящим.
«Единственная причина, по которой Меган не разговаривает с отцом, это его отказ от уважительной манеры общения, – говорит источник из окружения британской королевской семьи. – Томас говорит с прессой больше, чем с собственной дочерью. Он утверждает, что у него нет возможности связаться с Меган, но ведь он в курсе, что ее мать Дория поддерживает связь с дочерью, а Томас знает, как связаться с бывшей женой. Если бы он действительно хотел поговорить с Меган, то мог бы послать письмо ее матери и попросить передать его дочери. К сожалению, такое развитие событий не вписывается в его сфабрикованные истории».
По мнению инсайдера, герцогиня Сассекская не будет общаться с отцом до тех пор, пока тот не прекратит публично выражать обиду.
Томас Маркл в свою очередь клянется, что это было его последнее интервью в СМИ. И если мужчина действительно хочет увидеть дочь, как заявляет, то лучше ему сдержать слово и прислушаться к увещеваниям Гарри.