ТЕЛЕКРИТИКА

Медом не корми, дай Лозницу глянуть

«Дуся» узнала, как в Киеве прошла премьера фильма «Донбасс»

Дуся

Какие там Fashion Week, «Арсеналы» либо прочие места, где, как правило, можно встретить украинский бомонд. Теперь в тренде собираться на кинопоказы. Такую моду я разделяю сполна, особенно, если речь о работах Лозницы.


Посреди рабочей недели около кинотеатра «Оскар» в Киеве людно. Чем ближе я подхожу к месту встречи, тем ясней становиться картина: люди рвутся на показ со всех сторон. Тут вам и охрана, и даже красная дорожка в качестве приманки для знаменитостей. 17 октября тут проходил премьерный показ ленты «Донбасс», которую не так давно выдвинули на «Оскар» от Украины.

Не буду вдаваться в детали ленты, так как о ней мои коллеги из «Телекритики» написали достаточно, а перейду к фотографиям людей, которых мне удалось словить на показе.

Культура

Все о фильме Сергея Лозницы «Донбасс» (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

К слову, представляли ленту сам Сергей Лозница, копродюсер Денис Иванов и творческая группа фильма: актеры Людмила Смородина, Елена Репина, Олеся Жураковская, Елена Хижная, Галина Корнеева, Валерий Пасечник, Нина Антонова, Ирина Кравченко, Сергей Смеян, Евгений Чепурняк, Арсен Босенко и другие.

Сергей Лозница к вашему вниманию

Фото: Даша Дейнеко-Казмирук, Катя Золотухина

Денис Иванов с его новой оправой для очков

Фото: Даша Дейнеко-Казмирук, Катя Золотухина

Несколько теплых слов от главы Госкино Филиппа Ильенко

Фото: Даша Дейнеко-Казмирук, Катя Золотухина

И куда же без совместного фото?

Фото: Даша Дейнеко-Казмирук, Катя Золотухина

Безработный и счастливый Слава Соломка

Фото: Даша Дейнеко-Казмирук, Катя Золотухина

Чем занимается пани Оксана Забужко? Например, ходит в кинотеатры

Фото: Даша Дейнеко-Казмирук, Катя Золотухина

А вместе с ней и «Мисс Украина 2016» Александра Кучеренко

Фото: Даша Дейнеко-Казмирук, Катя Золотухина

Кажется после того, как Мирославу Ульянину приняли на шоу «Зважені та щасливі», ведущая опять принялась за старое и начала терять вес

Фото: Даша Дейнеко-Казмирук, Катя Золотухина

Когда селфи – наше все

Фото: Даша Дейнеко-Казмирук, Катя Золотухина

Селфи...

Фото: Даша Дейнеко-Казмирук, Катя Золотухина

Джамала, здравствуйте

Фото: Даша Дейнеко-Казмирук, Катя Золотухина

Еще одно коллективное фото, теперь с младенцем в центре

Фото: Даша Дейнеко-Казмирук, Катя Золотухина

Под бурные аплодисменты

Фото: Даша Дейнеко-Казмирук, Катя Золотухина

Куратор арт-проектов Константин Дорошенко, видимо, выбирал наряд под премьеру не одну минуту точно

Фото: Даша Дейнеко-Казмирук, Катя Золотухина

Музыкальные семьи. Было приятно увидеть Андрея Хлывнюка с женой в этот вечер, к Шуровым я, кажется, уже привыкла

Фото: Даша Дейнеко-Казмирук, Катя Золотухина

Продюсер Наталья Либет в этот вечер была вместе с очаровательной Ирмой Витовской

Фото: Даша Дейнеко-Казмирук, Катя Золотухина

Медиаэксперт Ксения Лесничая, шеф-редактор «Телекритики» Мария Хрущак и продюсер Александра Кравченко

Фото: Даша Дейнеко-Казмирук, Катя Золотухина

Была также замечена ведущая Валентина Хамайко с мужем Андрем Онистратом и дочерью

Фото: Даша Дейнеко-Казмирук, Катя Золотухина

И, конечно, какая кинопремьера без Андрея Яковлевича?

Фото: Даша Дейнеко-Казмирук, Катя Золотухина

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