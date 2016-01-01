Медом не корми, дай Лозницу глянуть

Посреди рабочей недели около кинотеатра «Оскар» в Киеве людно. Чем ближе я подхожу к месту встречи, тем ясней становиться картина: люди рвутся на показ со всех сторон. Тут вам и охрана, и даже красная дорожка в качестве приманки для знаменитостей. 17 октября тут проходил премьерный показ ленты «Донбасс», которую не так давно выдвинули на «Оскар» от Украины.

Не буду вдаваться в детали ленты, так как о ней мои коллеги из «Телекритики» написали достаточно, а перейду к фотографиям людей, которых мне удалось словить на показе.