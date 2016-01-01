Медом не корми, дай Лозницу глянуть

Какие там Fashion Week, «Арсеналы» либо прочие места, где, как правило, можно встретить украинский бомонд. Теперь в тренде собираться на кинопоказы. Такую моду я разделяю сполна, особенно, если речь о работах Лозницы.
Посреди рабочей недели около кинотеатра «Оскар» в Киеве людно. Чем ближе я подхожу к месту встречи, тем ясней становиться картина: люди рвутся на показ со всех сторон. Тут вам и охрана, и даже красная дорожка в качестве приманки для знаменитостей. 17 октября тут проходил премьерный показ ленты «Донбасс», которую не так давно выдвинули на «Оскар» от Украины.
Не буду вдаваться в детали ленты, так как о ней мои коллеги из «Телекритики» написали достаточно, а перейду к фотографиям людей, которых мне удалось словить на показе.
Все о фильме Сергея Лозницы «Донбасс» (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
К слову, представляли ленту сам Сергей Лозница, копродюсер Денис Иванов и творческая группа фильма: актеры Людмила Смородина, Елена Репина, Олеся Жураковская, Елена Хижная, Галина Корнеева, Валерий Пасечник, Нина Антонова, Ирина Кравченко, Сергей Смеян, Евгений Чепурняк, Арсен Босенко и другие.