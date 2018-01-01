ТЕЛЕКРИТИКА

Медийщики на открытии Ukrainian Fashion Week 2018

Дуся

Наступила осень, а это значит, что пришло время и самого главного фешен-события – Ukrainian Fashion Week. Отличная возможность себя показать и на других посмотреть, которую стараются не упустить украинские медийщики.

В первый день Украинской недели моды, которая, к слову, в этом году отмечает 20-летний юбилей, были замечены главный редактор «ELLE Украина» Соня Забуга, телеведущие Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая, продюсер Алексей Гладушевский, телерадиоведущая Татьяна Терехова, певица Даша Астафьева, фешен-эксперты Ричард Горн и Соня Плакидюк, бывший главред портала tochka.net Иванна Крижановская, ведущая Полина Неня, продюсер Ирина Костюк с мужем Сергеем Созановским, ведущая Леся Матвеева.

Соня Забуга (слева)

Фото: Олег Батрак

Юрий Горбунов, Джамала, Екатерина Осадчая

Фото: Олег Батрак

Алексей Гладушевский

Фото: Олег Батрак

Татьяна Терехова

Фото: Олег Батрак

Даша Астафьева

Фото: Олег Батрак

Ричард Горн и Соня Плакидюк

Фото: Олег Батрак

Иванна Крижановская

Фото: Олег Батрак

Полина Неня

Фото: Veronika Klim-Gerasimova

Сергей Созановский и Ирина Костюк с дочкой

Фото: Veronika Klim-Gerasimova

Леся Матвеева

Фото: Veronika Klim-Gerasimova

По материалам tochka.net и zefir.ua

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