Медийщики, которым не нужны костюмы на Хеллоуин

В канун Хеллоуина я решила собрать для вас компанию медийщиков, которые могут напугать, не надевая костюмы и не делая грим.

Самый страшный монстр украинской журналистки – Мыкола Вересень. Он привык пугать школьников и студентов журфака. Не по зубам ему только бабушки под подъездом, которые помнят его еще юношей с густой шевелюрой.

Подвинуть Вересня с пьедестала может только великий и ужасный Матвей Ганапольский. Журналист держит в страхе весь телеканал «Прямой». Своим испепеляющим взглядом он зазомбировал сотрудников, которые приносят ему кофе во время прямого эфира.

Дмитрий Гордон сегодня ночью устроит настоящий шабаш ведьм, на котором Надежда Савченко будет кружиться в сатанинском танце.

Грозная и холодная, как кладбищенская земля, Светлана Крюкова в ночь на Хеллоуин варит приворотное зелье и раздает сотрудникам ФСБ флешки с государственной тайной.

А Катя Осадчая ровно в полночь достает из чулана человеческие кости, из которых мастерит себе шляпки.

Роман Скрыпин времени зря не теряет. В этот вечер он будет наводить порчу на своих бывших коллег, а затем спустится в подвал, где намерен всю ночь пытать русскоязычных стюардесс.

Василиса Фролова так и не выйдет в свет, поскольку не сможет выбрать праздничные очки. Она останется дома и всю ночь будет смотреть интервью с Ксенией Собчак.

Валерия Крук дома сидеть не собирается! Она посетит несколько дорогих киевских ночных клубов, где найдет парочку состоятельных жертв. Домой Валерия вернется на новеньком Porche Panamera и в норковой шубе до пят.

Алексей Гладушевский вместе с участниками «Топ-модель по-украински» отправится с рейдом по киевским квартирам. Советую не открывать им двери, иначе вас ждет фотосессия с обнаженным Гладушевским.