Медиазвери в зоопарке имени Дуси Катасоновой

Добро пожаловать в мой медиазоопарк редких в наших краях животных. Сегодня я проведу для вас экскурсию и расскажу о милых телезверюшках.

Начнем с самого яркого представителя нашей коллекции – гиббона Матвея. Этот парень не прост, советую к вольеру близко не подходить, чтобы не отхватить бананом по лицу. Он напыщенный, но всеми любимый самец, пожалуй, гордость нашего зоопарка. Почему? Не знаю.

А дальше у нас милый ленивец Анатолий Анатолич. Кличка у него, конечно, абсурдная, но так уж повелось. Анатолич, как и все ленивцы, слезает с дерева только для перехода на другой канал. А еще он очень любит, когда ему включают интервью Юрия Дудя (пожалуй, только в этом случае он не спит).

Бабак (по-русски «сурок») Мыкола – не экзотика для наших краев, но его полезность для общества не обсуждается. Он – пророк в мире людей, которые ведутся на приметы. Но даже если Мыкола вовремя не вылезет из своей норки или выплеснет в лицо стакан воды, его все равно любят. Я назвала бы этого бабака даже маленьким божеством среди грызунов Украины.

Ну а сейчас перед вами редчайшее животное – малая панда Алла. Питается Алла статуэтками «Телетриумфа» (говорят, одной ей хватает на целый год). Малая панда отличается миролюбивым характером и легко приживается в неволе. Среда обитания – телеканал «1+1».

Самое забавное и неспокойное животное нашей коллекции – енот Притула. Как известно, в японском фольклоре существует енот-оборотень, который умеет перевоплощаться в разные вещи и дурить людей. Пожалуй, эта сказка – точно о Притуле.

А вот и наша звезда – квока Наташа. Только посмотрите на ее маленькие передние лапки, которые способны не на одном канале воротить делами. Несмотря на милейшую мордочку, квока Наташа не забывает, что она из семейства кенгуровых, которые всегда могут нокаутировать своего соперника.

Здесь у нас живет ехидна Маша. Ехидны не имеют постоянного убежища. Они хорошо плавают и пересекают крупные водоемы, чтобы добраться до уютного ток-шоу. Их губы имеют клювоподобную форму. У ехидн нет зубов, но Маша с легкостью может раздавить во рту любого бесхребетного, прижимая языком к нёбу.

Наш зубастый сурикат Роман, пожалуй, не раскусит ехидну, но любая среднестатистическая змея ему по силам. Зверек он забавный, любит внимание, однако пальцы совать в вольер не советую. И хотя сурикаты очень хорошо приручаются, Роман предпочитает быть отшельником.

Прошу любить и жаловать – опоссум Фреймут. Эти зверьки активны в основном ночью, по сравнению с другими млекопитающими кажутся медленными и неразумными. Но все это явно не о Фреймут, эта самочка – исключение из правил. Она максимально активна в любое время суток. В выборе места обитания неприхотлива, но склонна возвращаться на «Новый канал».

Ну и напоследок еще одна хищница – горностай Лидия. Этот зверь активен в вечерний прайм-тайм. Окрас Лидии круглый год зимний – белый. Добычу убивает, как ласка, прокусывая череп в затылочной области, так что милый образ этого животного весьма обманчив. Как и малая панда Алла, Лидия обитает на канале «1+1».