Медиаэксперт назвал премьеру «Прямого» лажей

Член Общественного совета при Нацсовете по вопросам телерадиовещания Александр Глущенко поделился на своей странице в Facebook впечатлениями от премьеры телеканала «Прямой».
«Первые впечатления
Лого – Перший/Дождь
Картинка News one с вкраплениями студийной графики
Все стримы с полей – лажа...
Наблюдаем дальше», – написал медиаэксперт.
Напомню, «Прямой» – информационный телеканал, который запускается на базе телеканала Tonis. Канал стартовал 24 августа в 6:00 трехдневным телемарафоном ко Дню независимости.
Заглавное фото: facebook.com