ТЕЛЕКРИТИКА

Медиаэксперт назвал премьеру «Прямого» лажей

Дуся
Член Общественного совета при Нацсовете по вопросам телерадиовещания Александр Глущенко поделился на своей странице в Facebook впечатлениями от премьеры телеканала «Прямой».

«Первые впечатления

Лого – Перший/Дождь

Картинка News one с вкраплениями студийной графики

Все стримы с полей – лажа...

Наблюдаем дальше», – написал медиаэксперт.

Напомню, «Прямой» – информационный телеканал, который запускается на базе телеканала Tonis. Канал стартовал 24 августа в 6:00 трехдневным телемарафоном ко Дню независимости.

Заглавное фото: facebook.com

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