Соколова, Мойсеенкова, Фролова и МакГаффи в новом флешмобе «Я маю право сказати НІ!»

В Facebook появился новый в флешмоб, в котором женщины надевают футболки с принтом «Маю право сказати "Ні!"» и рассказывают о ситуациях, когда их отказ стал началом перемен как в карьере, так и в личной жизни.

«Українки завжди мали можливість подарувати гарбуза, коли дівчина не давала згоди на заручення, – объясняют флешмоб организаторы акции. – З давніх часів саме гарбуз був українським символом відмови та свободи обирати собі партнера на все життя».



Директор по связям с общественностью компании «Coca-Cola Украина» Олеся Жулинская рассказала о черной худющей гадалке из Нового Орлеана. После встречи с ней Олеся отказалась работать по профессии и стать юристом в компании «Кока-Кола», и теперь работает сами знаете кем в той же организации. Олеся, а что, юристам в «Coca-Cola Украина» приходится совсем плохо?

Бывший главный редактор журнала «Фокус» Яна Мойсеенкова рассказала очень сильную историю о борьбе со своей болезнью. Не знаю, как вы, но я сделала один вывод: нельзя много работать – здоровье важнее!

Ведущая «5 канала» Янина Соколова призналась, что имеет ужасный характер, в частности, если необходимо отказать. А также посоветовала оставлять детей на нянек и ходить в кино.

Фотограф Марина Карпий связала свою личную жизнь с грузинской мафией, поэтому не может сказать: «Нет». Но всем советует.

Телеведущая и хозяйка «Арт-пикника» Слава Фролова впервые сказала слово «нет» на школьном допросе, после чего ее оттуда исключили.

Медиаменеджер, а в прошлом руководитель Главной службы информационной политики Секретариата президента Украины Лариса Мудрак похвасталась тем, что четыре месяца отказывала Виктору Ющенко. Дело в том, что Лариса не сразу согласилась на вышеупомянутую должность.

Государственный уполномоченный в Антимонопольном комитете Украины Светлана Панаиотиди в 13 лет отказалась колоться ширкой.

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе сказала «нет» аспирантуре. Как я вас понимаю, Иванна!

Нардеп Елена Сотник приняла волевое решение, от которого зависела жизнь ее мужа.

Ведущая «Сніданку з 1+1» Наталья Подлесная прямо сказала «нет» мотивационным постам.

Журналист издания «Новое время» Ольга Духнич пишет, что лучше вообще послать куда подальше и забыть.

Директор Департамента культуры КМДА Диана Попова сказала родителям «нет» и уехала в Индию.

Шеф-редактор проекта Charitum Юлия МакГаффи сказала «нет» эсбэушнику, который пришел ее вербовать.

Ведущая канала ICTV Оксана Соколова, оказывается, в свое время могла возглавить телеканал «покликаний мочити помаранчеву владу».