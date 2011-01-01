Матвиенко и Мирзоян поддержали запрет российских соцсетей

Звездная пара Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян поддержали блокировку российских сайтов «ВКонтакте» и «Одноклассники» в Украине.

В комментарии сайту ТСН.юа Матвиенко поделилась, что считает уместным закрытие «ВКонтакте», поскольку эта соцсеть «наносит вред подросткам».

«Я пользуюсь всеми социальными сетями. Ведь, я - артист, поэтому использую соцсети в целях промо, информирую о новостях, общаюсь с поклонниками. Но я убеждена, что в наше время социальные сети отнимают слишком много времени. Лучше уделять его реальной жизни: семье, отдыху, развитию, живому общению с людьми. Что касается конкретных сайтов, то я бы однозначно закрыла бы «ВКонтакте». Считаю, что этот сайт наносит вред подросткам. Тема с «синими китами», знакомства с маньяками, порнографическое видео, которое гуляет по сайту. Это все доступно нашим детям, которые могут зарегистрироваться в соцсети независимо от возраста. Считаю, что с этим надо бороться. Я за запрет этого сайта. Если сейчас у кого-то этот закон вызывает шок и неудобство, то точно могу сказать, что все в мире можно заменить и открыть новые возможности!» - сказала Тоня.

В этом поддерживает возлюбленную и певец Арсен Мирзоян. Музыкант рассказал, что был зарегистрирован в «ВКонтакте», однако довольно быстро удалился. Арсен удивляется, как можно быть приверженным к сайту, «на котором нелицензионное использование всего».

«Я за закрытие «Одноклассников» и «ВКонтакте». «Одноклассники» считаю «атавизмом». Никогда не имел на нем профиля. Что касается «ВКонтакте», то зарегистрировался там в 2011 году и удалился довольно быстро. Как можно быть приверженным к сайту, на котором нелицензионное использование всего: видео, музыки, фото. Надо наконец начать за этим следить. Еще одной важной причиной для закрытия «ВКонтакте» считаю его доступность для юной аудитории. Хочется предостеречь детей от контента, которым он наполнен. Этот сайт - угроза для подростков. Это потеря времени, ночная сеть не заменит живого общения с настоящими друзьями, нельзя так воспитывать своих детей», - уверен артист.

Как отреагировали другие медийщики на закрытие русских соцсетей, вы можете прочитать в моей подборке.