Матвею Ганапольскому начинает отказывать память

Как я уже рассказывала, телеканал «Прямой» готовится к старту вещания 24 августа и начал презентовать своих телеведущих. Сегодня телезрителям представили Матвея Ганапольского.
На «Прямом» он будет вести интерактивный проект «Эхо Украины» в рамках ежедневного большого вечернего информационно-аналитического шоу, а также много других программ.
В одном из роликов Ганапольский рассказал, что, вернувшись в Украину, он начал с «Радио Вести».
«Сначала «Радио Вести» – Киев, Запорожье, Днепр», – говорит ведущий.
Только вот тут память подвела Матвея, поскольку в Запорожье «Радио Вести» точно не было. Но мы с Мусей прощаем такую мелочь талантливому журналисту.