Матвею Ганапольскому начинает отказывать память

Как я уже рассказывала, телеканал «Прямой» готовится к старту вещания 24 августа и начал презентовать своих телеведущих. Сегодня телезрителям представили Матвея Ганапольского.

На «Прямом» он будет вести интерактивный проект «Эхо Украины» в рамках ежедневного большого вечернего информационно-аналитического шоу, а также много других программ.