ТЕЛЕКРИТИКА

Матвею Ганапольскому начинает отказывать память

Дуся

Как я уже рассказывала, телеканал «Прямой» готовится к старту вещания 24 августа и начал презентовать своих телеведущих. Сегодня телезрителям представили Матвея Ганапольского.

На «Прямом» он будет вести интерактивный проект «Эхо Украины» в рамках ежедневного большого вечернего информационно-аналитического шоу, а также много других программ.

В одном из роликов Ганапольский рассказал, что, вернувшись в Украину, он начал с «Радио Вести».
«Сначала «Радио Вести» – Киев, Запорожье, Днепр», – говорит ведущий.

Только вот тут память подвела Матвея, поскольку в Запорожье «Радио Вести» точно не было. Но мы с Мусей прощаем такую мелочь талантливому журналисту.

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