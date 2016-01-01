Мать Кэрри Фишер не смогла пережить смерть дочери

Легендарная актриса Дебби Рейнольдс умерла в США на 85-м году жизни спустя сутки после кончины родной дочери – Кэрри Фишер.
Ранее Дебби госпитализировали в экстренном порядке из дома ее сына Тодда, где она готовилась к похоронам дочери. По предварительным данным, Рейнольдс перенесла инсульт. Передает Ivona.
Скорее всего, 84-летняя мать Кэрри Фишер не смогла пережить потерю самого близкого человека и, вслед за дочерью, покинула этот мир.
Ей удалось добиться успеха благодаря большому количеству ролей в мюзиклах и кино. В числе самых ярких киноработ актрисы съемки в фильме «Поющие под дождем».
Фото: hellomagazine.com