Мать Кэрри Фишер не смогла пережить смерть дочери

Легендарная актриса Дебби Рейнольдс умерла в США на 85-м году жизни спустя сутки после кончины родной дочери – Кэрри Фишер.

Ранее Дебби госпитализировали в экстренном порядке из дома ее сына Тодда, где она готовилась к похоронам дочери. По предварительным данным, Рейнольдс перенесла инсульт. Передает Ivona.

Скорее всего, 84-летняя мать Кэрри Фишер не смогла пережить потерю самого близкого человека и, вслед за дочерью, покинула этот мир.