ТЕЛЕКРИТИКА

Мат и бессвязная речь Алана Бадоева в прямом эфире возмутили зрителей

Дуся

Церемония вручения музыкальной премии M1 Music Awards 2017, которая прошла 9 октября в Киеве, не обошлась без странностей.

В номинации «Певец года» главную награду получил Макс Барских. Артист этому настолько обрадовался, что решил взять с собой на сцену продюсера Алана Бадоева, хотя делать этого, возможно, и не следовало. Соответствующее видео опубликовано на странице M1 в Facebook, а сам курьезный фрагмент можно увидеть, начиная с 1:01:56 секунды.

Выскочив на сцену, Барских сообщил, что у него уже есть похожая статуэтка, и сразу передал микрофон своему продюсеру. Несколько несвязно Бадоев попытался объяснить, почему они с подопечным так удивились награде, ведь, по законам шоу-бизнеса, все должно быть поровну, а значит, награда, по их мнению, должна была достаться Олегу Виннику. Его единственного из представленных номинантов на M1 Music Awards еще ни разу не награждали.

Не сумев закончить мысль, Бадоев и вовсе нецензурно выругался в прямом эфире, чем вызвал смешки у присутствующих на церемонии зрителей.

В сети пользователи негативно отнеслись к поведению Алана Бадоева, отметив в комментариях, что продюсер был пьян или находился под действием наркотических веществ.

Фото: Secret Service Entertainment Agency

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