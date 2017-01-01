Мат и бессвязная речь Алана Бадоева в прямом эфире возмутили зрителей

Выскочив на сцену, Барских сообщил, что у него уже есть похожая статуэтка, и сразу передал микрофон своему продюсеру. Несколько несвязно Бадоев попытался объяснить, почему они с подопечным так удивились награде, ведь, по законам шоу-бизнеса, все должно быть поровну, а значит, награда, по их мнению, должна была достаться Олегу Виннику. Его единственного из представленных номинантов на M1 Music Awards еще ни разу не награждали.

Не сумев закончить мысль, Бадоев и вовсе нецензурно выругался в прямом эфире, чем вызвал смешки у присутствующих на церемонии зрителей.

В сети пользователи негативно отнеслись к поведению Алана Бадоева, отметив в комментариях, что продюсер был пьян или находился под действием наркотических веществ.

Фото: Secret Service Entertainment Agency