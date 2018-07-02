Мастерство фуд-порно по-украински

По его словам, зрителям на этом шоу точно скучать не придется. Иностранного повара украинцы просто сразили своей креативностью, например, приготовили десерт из желе в виде свиньи. На этом моменте озадачилась и я. Интересно, а мороженое из борща тоже будет?

В это время Владимир Остапчук всячески сравнивал внешность Стефана и танцора Влада Ямы, а также сексуальную французскую речь повара с пением Олега Винника.