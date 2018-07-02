Мастерство фуд-порно по-украински

На презентацию нового проекта телеканала «1+1» меня пригласили достаточно неожиданно. Не успев даже принарядиться, я отправилась дегустировать сладкое в один из фешенебельных отелей в центре Киева. И, конечно же, записала для вас самые лакомые подробности «Короля десертов».
Кто станет «Королем десертов», авторам проекта уже известно. Во время презентации креативный продюсер программы Олеся Ногина рассказала, что съемки проекта длились всего месяц, вот только из-за таких сжатых сроков приходилось иногда работать с утра до ночи.
Несмотря на напряженный график, ни члены жюри, ни ведущий проекта Владимир Остапчук уставшими не выглядели.
Первым берет слово член жюри и шеф-повар европейских ресторанов Стефан Вайттинадан.
По его словам, зрителям на этом шоу точно скучать не придется. Иностранного повара украинцы просто сразили своей креативностью, например, приготовили десерт из желе в виде свиньи. На этом моменте озадачилась и я. Интересно, а мороженое из борща тоже будет?
В это время Владимир Остапчук всячески сравнивал внешность Стефана и танцора Влада Ямы, а также сексуальную французскую речь повара с пением Олега Винника.
Я, к сожалению, этого не заметила, но Владимир подчеркнул: когда выступает Стефан, у женщин в зале холодеют руки и бегут по телу мурашки.
А вот основательницу Киевской международной кулинарной академии Татьяну Вербицкую на проекте заочно называют либо Богиней шоколада и марципана, либо просто Lady in red.
Члена жюри больше всего удивила не фантазия украинских кондитеров, а техника оформления десертов. Говорят даже, что один из участников проекта применил технику пастилажа, которая была в моде во времена Людовика ХIV.
Конечно, всех, и меня в том числе, интересовало, сколько продуктов было потрачено на создание таких необычных кулинарных десертов. На это ответил третий член жюри – глава Всеукраинской ассоциации кондитеров Кирилл Смиян.
«В целом за время съемок проекта участники использовали 200 килограммов бисквита, 100 пряников, свыше 100 литров сливок, 500 яиц, 50 килограммов шоколада и 100 килограммов фруктов и ягод», – рассказал судья.
К слову, авторы проекта подчеркнули, что все продукты предоставлялись кондитерам за счет телеканала, причем без ограничений. Поэтому кто-то даже додумался сделать торт из 20 арбузов и дынь. Но самым популярным ингредиентом на проекте, как оказалось, стало манго.
Пока все рассказывали о тонких вкусовых сочетаниях, с которыми играли украинские кондитеры, ведущий Владимир Остапчук отчаянно повторял, что он – единственный, кто на проекте так и не попробовал ни одного десерта.
Зато вместо Остапчука на презентации лакомилась десертами его жена Елена Войченко.
Я очень надеялась, что по ходу чаепития нам назовут те заветные имена восьми участников, которые будут в сентябре соревноваться за звание «Король десертов». Но, как сообщила главный продюсер развлекательных программ «1+1» Ольга Слисаренко, не все сразу.
Поэтому, чтобы хотя бы как-то утолить жажду СМИ, как можно быстрее узнать самое пикантное, нам показали несколько роликов желающих попасть на проект.
При этом авторы проекта подчеркнули: не факт, что именно эти участники вошли в топ-8.
Всего на проект пришло свыше тысячи заявок со всей Украины.
Напомню, первый сезон проекта «Король десертов» стартует уже 5 сентября в 21:30 на «1+1».