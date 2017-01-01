Машущего лапой мопса признали одной из лучших гифок года

Сервис Giphy, который называют «Google для гифок», опубликовал топ самых популярных анимированных изображений 2017 года. Первое место заняла гифка, созданная художницей Анной Граховец с ником MochiMochiLand. На ней связанный из пряжи гном отпускает в небо сердце. В общей сложности ее просмотрели больше 414 миллионов раз.

Фото: GIPHY

На втором месте возрождение гифки 2015 года, которую пользователи сети назвали «Белый парень моргает» (White Guy Blinking). Анимированное изображение было просмотрено 247 миллионов раз. Это идеальная реакция, когда вас только что оскорбили, но вы этого не ожидали.

Фото: GIPHY

Список гифок-победителей не был бы полон без милых животных. Тройку лидеров замыкает машущий лапой мопс. Изображение посмотрели 219 миллионов раз.

Фото: GIPHY

В топе просматриваемых изображений оказалась актриса Галь Гадот в костюме Чудо-женщины. Ее танец просмотрели 155 миллионов раз.

Фото: GIPHY

Плачущую малышку увидели 143 миллиона раз. Это лучшее изображение для выражения усталости, грусти или стресса.

Фото: GIPHY

Счастливый дрон собрал 126 миллионов просмотров.

Фото: GIPHY